스포츠조선

임영웅, 1년만에 약속 지킨다…'뭉찬4' 안정환과 리벤지 매치 예고 [공식]

최종수정 2025-08-07 10:10

임영웅, 1년만에 약속 지킨다…'뭉찬4' 안정환과 리벤지 매치 예고 [공…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '축구 히어로' 임영웅이 '뭉쳐야 찬다4'에 출격한다.

가수 임영웅이 약 1년 만에 JTBC 대표 스포츠 예능 '뭉쳐야 찬다4'(연출 성치경 / 작가 모은설 / 이하 '뭉찬4')에 돌아온다. 약 1년 전, '뭉찬3'에서 안정환 감독의 '어쩌다뉴벤져스'를 상대로 대승을 거두며 축구 실력을 입증했던 임영웅이 이번엔 리벤지 매치를 위해 돌아온다.

임영웅은 평소 남다른 축구 사랑으로 '축구 히어로'라는 별명까지 가지고 있다. 'KA리그'라는 아마추어 축구 리그 중 한 팀인 '리턴즈FC'의 선수로도 활약하고 있는데, 임영웅의 '리턴즈FC'는 지난해 '뭉찬3'에 출연해 안정환이 이끄는 '어쩌다뉴벤져스'와 격돌, 4:0으로 대승을 거두며 화제를 모으기도 했다.

이후 2024 'KA리그' 득점왕까지 차지한 임영웅은 지난해 출연 당시 안정환과 약속했던 리벤지 매치를 위해 '뭉찬4'에 돌아온다.

현재 정규 2집 앨범 발매를 앞두고 바쁜 스케줄을 소화하고 있는 중에도 약속을 지키기 위해 출연을 결심한 임영웅의 의리와 축구를 향한 열정이 돋보인다.

이에 맞서는 '뭉찬4 연합팀'은 'FC환타지스타', 'FC파파클로스', '싹쓰리UTD', '라이온하츠FC' 등 '뭉찬4'의 4개 팀에서 선발된 최강 에이스들로 꾸려진다. 축구계 레전드 4인방과 맞붙게 된 임영웅이 이번에도 눈부신 활약을 펼칠 수 있을지 귀추가 주목된다.

한편 임영웅과 축구계 레전드들의 한판 승부를 예고하며 기대를 모으는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 매주 일요일 저녁 7시 10분 방송된다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

손호영 "'육아일기' 재민이가 26세, 어색해서 못만나…나 싫어하나"[SC리뷰]

5.

박나래·딘딘, 녹화 이틀 전 갑작스런 하차 통보 "이제 안 와도 된다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

2.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

'심준석 방출' 충격, 2개월 넘게 안 보이는 LAD 유망주는 안전할까? 부상과 제구력 불안이 발목 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.