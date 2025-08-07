스포츠조선

모어, 윤산하x아린 '내 여자친구는 상남자' OST 참여…오늘(7일) 발매

기사입력 2025-08-07 10:52


모어, 윤산하x아린 '내 여자친구는 상남자' OST 참여…오늘(7일) 발…
사진 제공=모스트콘텐츠

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 모어(more)가 윤산하, 아린 주연의 드라마 '내 여자친구는 상남자' OST 네 번째 주자로 참여한다.

모어(more)가 참여한 '내 여자친구는 상남자' OST Part.4 '아이 씨 유(I See You)'가 7일 발매된다.

인기 네이버웹툰을 원작으로 한 KBS2 수목드라마 '내 여자친구는 상남자'는 설렘과 코믹, 감동을 모두 아우른 탄탄한 전개로 시청자들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 힐링과 공감을 자아내는 알찬 스토리로 '힐링 만점 드라마'의 매력을 보여주며 화제를 이어가고 있다.

이와 동시에 드라마의 분위기를 한층 고조시킬 OST '아이 씨 유(I See You)'가 발매된다. 이번 곡은 상대가 어떤 모습이든 진심으로 바라보고, 언제나 함께하겠다는 메시지를 담은 곡으로, 성별이 바뀌는 혼란 속에서 위기를 겪는 지은(아린)을 향한 윤재(윤산하)의 순애보적인 마음을 극적으로 대변한다.

극 중 박윤재와 김지은 사이의 긴장과 혼란, 그리고 점점 깊어지는 애틋한 감정선 위에, 서정적인 사운드와 모어(more)의 섬세하고 부드러운 보컬이 어우러지며 그들의 깊어지는 감정선을 더욱 애틋하게 끌어올릴 예정이다.


모어, 윤산하x아린 '내 여자친구는 상남자' OST 참여…오늘(7일) 발…
사진 제공=모스트콘텐츠
특히 이번 OST는 '내 여자친구는 상남자'의 음악감독 개미와 '열혈사제2', '손해보기 싫어서', '금주를 부탁해' 등 다수 드라마에서 좋은 호흡을 선보여온 수경 작가가 다시 한 번 의기투합해 완성도를 높였다. 극의 서사를 깊이 있게 녹여낸 웰메이드 OST로, 시청자들의 감정에 더욱 진한 여운을 남길 전망이다.

감미로운 보이스와 섬세한 표현력으로 사랑받는 싱어송라이터 모어(more)는 2019년 '미쳤다'로 데뷔해, '소년시대', '놀아주는 여자' 등 다수의 드라마에 목소리를 더했다. 또한 특유의 따뜻하고 깊이 있는 감성으로 극의 서사를 더욱 풍성하게 채우며 시청자와 리스너들의 호평을 받고 있다.

모어(more)가 참여한 '내 여자친구는 상남자' OST Part.4 'I See You'는 7일 오후 12시에 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

연예 많이본뉴스
1.

홍진경, 결혼 22년만 이혼 후 새 출발 "딸 라엘이 유학 준비 중"

2.

'200억 기부' 김장훈, 생활고 루머에 분통 "대치동 산다, 연예인 걱정 금지"[SC리뷰]

3.

장영란 "♥한창과 이혼할뻔…400평 한방병원 팔고 백수"[SC리뷰]

4.

딘딘 "박나래와 촬영 이틀전 강제 하차통보" 폭로[SC리뷰]

5.

손호영, 송혜교=첫 ♥스캔들 상대…"회사 발칵 뒤집어졌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 안녕! 손흥민, 감동의 작별인사 "여러분에게 자랑스러운 선수가 되었길 바란다"

2.

[단독] '10승 하고 굿바이' 데이비슨 오늘 고별전이었다...롯데 'ML 38승' 벨라스케즈 전격 영입

3.

'또또또또또 2루타 폭발' 7번 타순에서 완전히 살아난 SF 이정후, 6경기 연속 장타 폭발. 팀도 2연속 위닝시리즈 달성

4.

"거길 가야 돼?" 13억 잭팟에도 반대했던 한국행→충격 방출…왜 끝까지 웃으며 롯데에 감사했나

5.

안방마님 한 마디에 눈물 그렁…"안 혼냈어요" 억울했던 최재훈, 비하인드 스토리

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.