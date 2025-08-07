스포츠조선

‘뚜벅이 맛총사’로 예능 나들이 나선 연우진 “권율, 이정신과 텐션 달라…늘 2:1이었다”

기사입력 2025-08-07 11:57


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 연우진이 채널S·SK브로드밴드 공동 제작 예능 '뚜벅이 맛총사'를 통해 예능에 도전하며 또 다른 얼굴을 보여준다.

7일 오전 서울시 중구 남산소월타워에서는 채널S, SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사' 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 권율, 연우진, 이정신이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.

'뚜벅이 맛총사'는 오로지 '발품'을 팔아 관광객들에게 알려지지 않은 현지인들의 '히든 맛집'을 찾아내는 미식 탐험 프로그램. 2023년 파일럿으로 선보여 국내외 시청자들의 전폭적인 지지를 받았던 '뚜벅이 맛총사'가 2년 만에 정규 시즌으로 돌아왔다. 이번 정규 시즌에는 '율슐랭' 권율, '예능 초보' 연우진, '원조 밴드돌' 이정신의 신선한 조합으로 기대를 모으고 있다.

연우진은 "(출연을) 제안 받았을 당시 '왜 나에게?' 싶었다"며 "막상 권율 형이 출연했던 파일럿을 다시 보니 내가 걸음마를 뗄 수 있는 지점이 있다는 생각이 들었다"고 출연 계기를 밝혔다. 이어 "예능과 다큐 사이의 묘한 중간 지점에 있는 이 프로그램이 나에겐 적절한 첫 도전이었다"고 말했다.

연우진은 함께한 두 동료 배우 권율과 이정신의 존재가 든든했다고도 했다. "촬영 중 권율 형이 마치 PD처럼 전체를 조율해줘서 그를 PD님이라 부르기도 했다"며 "현장이 수평적이고 편안했기에 마지막까지 여정을 잘 마무리할 수 있었다"고 전했다.

예능 첫 도전이 쉽지만은 않았다. "내가 어떻게 보일지 고민할 여유조차 없었다"며 "하이라이트 영상 보면서도 어색했다"고 솔직하게 털어놨다. 그럼에도 불구하고 진정성을 가장 중요한 가치로 삼았다는 연우진은 "맛에 대해 솔직하게 느끼고 의견을 나누며 토론도 했다"고 말했다.

동료들과의 케미에 대해서는 "본질적으로 텐션이 달랐다"며 "가까워지려 애쓰기보다 서로의 다름을 인정하고 존중한 여행이었다"고 표현했다. "의외로 각자의 방식으로 조화를 이뤘고 그게 오히려 매력 포인트가 됐다"고 강조했다.

다시 예능에 섭외된다면 어떨 것 같은지에 대한 질문에 연우진은 "연기와 달리 예능은 진짜 나를 드러내야 하는 영역이라 큰 용기가 필요하다"며 "예능은 날것의 전쟁터 같았고 다시 출연하게 된다면 가벼운 마음으로는 못 할 것 같다"고 진심을 전했다.

채널S·SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'는 7일 오후 9시 20분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

