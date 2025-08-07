스포츠조선

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

기사입력 2025-08-07 13:01


[스포츠조선 고재완 기자] 가수 이지혜가 때아닌 좌파 막말 DM으로 곤욕을 치렀다.

이지혜는 6일 자신의 개인 계정에 "저는 좌파도 우파도 아닙니다. 정치색없습니다. 이런 막말은 삼가부탁드립니다"라고 전했다. 함께 공개한 DM캡처본에는 차마 입에 담지 못할 막말이 담겨 있었다.

'kk_○○○○○_'라는 아이디의 이 네티즌은 "XXX아, 니 좌파였냐> 그동안 재밌게 봤는데 바로 구독취소다. 애XX들도 니 닮아서 멍청하고 못생기게 크겠네. 니 좌판데 니 언니X은 왜 미국살아? 중국가야지. 좌파지만 애XX 영유는 보내고 싶고. XX 앞뒤 안맞는 생각없는 X아. 니 남편이라도 똑똑한줄 알았는데 아닌가보네"라고 막말 퍼부었다. 이어 그는 "멸공 XXX아, 중국가서 활동해라 XXX아. 언니X 미국에서 나오라고 해라. 북괴 XX 지혜X 가족 다같이 중국가라"라고 덧붙이며 저급한 비난을 쏟아냈다.

이에 이지혜의 팬 뿐만 아니라 대중의 공분까지 사고 있는 상태.

한편 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 두 딸을 두고 있으며 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니' 등을 통해 일상과 육아 콘텐츠로 활발히 소통 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



