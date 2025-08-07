스포츠조선

"27살에 뇌동맥류 판정" 정일우, 순례길 끝에서 '펑펑' 오열한 이유 ('옥문아')

기사입력 2025-08-07 15:20


"27살에 뇌동맥류 판정" 정일우, 순례길 끝에서 '펑펑' 오열한 이유 …
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정일우가 산티아고 순례길에 3번 올랐던 사연을 공개한다.

7일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 주말드라마 '화려한 날들'의 배우 이태란과 정일우가 출연한다.

이날 방송에서 배우 정일우는 대학생 시절 미팅했던 일화를 공개한다. 대학교 재학 시절, 타대학교 학생과 6대6으로 미팅을 했던 정일우는 자신과 한 여성만 제외하고 전부 커플이 되었다고 밝힌다. 미팅 이후 그 여성과 친구가 되어 지금까지 인연을 이어오고 있다고. 심지어 지금은 여배우로 활동 중이라며 실명을 깜짝 공개해 MC들을 깜짝 놀라게 한다. 정일우와 미팅에서 만나 여사친으로 친분을 이어오고 있는 여배우의 정체는 본 방송을 통해 공개된다.

이어 정일우는 산티아고 순례길에 세 번 올랐던 사연을 털어놓는다. 27세에 뇌동맥류 판정을 받은 정일우. 시한부와 같은 판정에 한 달간 집에 칩거할 정도로 힘든 시간을 보낸 정일우는 순례길을 걷기로 결심, 수백 킬로미터의 산티아고 순례길을 완주하며 인생의 행복을 느꼈다고 전한다. 순례길 끝 순례자들을 위한 미사에서 폭풍오열까지 했다는데, 정일우의 생생한 산티아고 순례길 후일담에 옥탑방 MC 홍진경은 산티아고 순례길 필수템 TOP3를 캐물으며 조언을 구한다.

또한 정일우의 어마어마한 집안 스펙도 공개될 예정이다. 배우 정해인과 함께 정약용의 후손임을 고백한 정일우는 부모님이 교수라 밝히며 남다른 집안 스펙을 공개한다. 정일우는 어머니가 고대직물연구소 소장이었고, 대학교수이며, 국가무형유산 보유자를 심사하는 7명의 문화재청 문화재 위원 중 한 명이라 밝히기도. 또 "아버지와 어머니가 총학생회장으로 만난 캠퍼스 커플이었다"라고 전한다. 정일우의 집안 스펙에 연신 놀란 옥탑방 MC 홍진경은 정일우에게 충격적인 질문을 던져 옥탑방을 아수라장으로 만든다. 게스트 정일우의 말문을 막히게 한 홍진경의 질문은 무엇이었을지 궁금증을 자극한다.

한편 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 7일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

연예 많이본뉴스
1.

임수향 "전현무에 스튜어디스 소개팅 시켜줬다" 깜짝 폭로 ('전현무계획2')

2.

'비동의 임신' 이시영, 美 식당 '민폐 논란'…"아이 방치+초상권 침해"

3.

블랙핑크 英 웸블리 입성 앞두고…리사, 성행위 연상 안무 선정성 논란[SC이슈]

4.

"XXX야, 좌파 中서 활동해라"…이지혜, 막말에 大폭발 "정치색 없다, 막말 삼가해달라"

5.

'보이즈2플래닛'팬들, 야구장서 '대포'들고 뛰어 들어…아수라장 '충격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'박지성 대체 실패' 맨유서 폭망 日 슈퍼스타 대반전...'36살' 제2의 전성기 "베테랑 빛나는 활약" 극찬

2.

오승환이 떠나는 진짜 이유 "내가 은퇴한다고 해도 이상하지 않더라"[현장 인터뷰]

3.

"자신감은 연습, 말보다 행동으로…" 종착지에 선 불멸의 레전드, "세이브 기록, 의식한 적 없다"

4.

이강인 스페인 '깜짝' COME BACK! 아틀레티코 마드리드 이적 관심…"아시아 시장 공략 핵심"→韓 안 되면 日 노린다

5.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.