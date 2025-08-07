스포츠조선

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" ('홈즈')

기사입력 2025-08-07 23:11


'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 쇼트트랙의 살아있는 전설 곽윤기가 은퇴 소감을 전했다.

7일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에는 前쇼트트랙 선수 곽윤기가 의뢰인으로 등장했다.

쇼트트랙의 살아있는 전설 곽윤기는 "얼마 전까지 운동 하다가 그만 두고 백수 생활 잘 즐기고 있는 곽윤기다"고 소개했다.

그는 은퇴한 소감에 대해 "새벽 5시에 일어나서 훈련을 갔다. 이제 일어날 이유가 없어진 거다. 그게 처음엔 엄청 좋았다. 근데 며칠 지나니까 '내가 지금 뭐하고 살고 있나'라며 허무감이 밀려왔다"고 밝혔다.

곽윤기는 "후배들이 완벽히 치고 올라왔다. 마지막 국가대표 선발전이 내년 밀라노 올림픽을 위한 선발전이었다. 거기서 후배들한테 완벽히 이제. 힘에 부쳤다"고 털어놨다. 이에 김대호는 "발렸구나"라고 했고, 곽윤기는 "제대로 발렸다"며 웃었다.


'35세' 곽윤기, 은퇴 이유 "국대 선발전서 후배들에 제대로 발렸다" …
현재 구독자 약 95만명을 보유 중인 유튜버로 활동 중인 곽윤기는 "잘 하고 있다. 오상욱 선수와 재미있는 것도 많이 찍었다"며 웃었다.

그때 양세형은 "윤기 씨 저희들처럼 키 작은 남자를 위한 코디 콘텐츠 해 보는 거 어떠냐"고 제안, 이에 곽윤기는 "이미 SNS에서 하는 중이다. 생각보다 반응이 좋다"고 밝혔다.

이날 의뢰인으로 나온 곽윤기는 "월세를 살고 있는데 집주인이 전세 전환을 요구하더라. 계약 만료가 5월 말이다. 이미 끝났다"며 "양해를 구했다. 실제로 구해야한다. 진짜 필요해서 나왔다"고 밝혔다.


곽윤기의 의뢰 조건은 서울 중심부인 마포구, 용산구, 종로구이며, 방 3개, 화장실 1개 이상의 조건을 바랐다. 또, 혼밥과 낮술하기 좋은 동네를 희망했다. 예산은 전세가 4억 원대, 월세 100만 원대까지 가능하다고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

정일우 "달고나커피 유행시켜...BBC, 뉴욕 타임즈와 인터뷰도" ('옥문아들')

5.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

숨막히는 고지전! 한화 졌어요. LG가 다시 1위 → "열정적인 응원 보내주신 팬들 덕분"

3.

'초비상 김도영 또 부상' KIA 이겨도 못 웃었다 …'나성범 미친 호수비' 롯데에 6대5 진땀승[부산 리뷰]

4.

주장 손흥민 떠나보낸 토트넘, 부주장 매디슨 십자인대 파열 발표 '최악의 하루'…시즌 준비 차질

5.

12승 투수인데 첫 QS라고? ERA 6.43 악연 끝…156㎞ 강속구&스위퍼 웃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.