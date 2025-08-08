스포츠조선

강재준♥이은형, 21억 한강뷰 아파트 매물 봤다..."로망 아파트" ('홈즈')

기사입력 2025-08-08 00:12


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 강재준이 21억원대의 한강뷰 아파트 매물을 확인한 것으로 알려졌다.

7일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에는 前쇼트트랙 선수 곽윤기가 의뢰인으로 등장했다.

이날 곽윤기의 의뢰 조건은 서울 중심부인 마포구, 용산구, 종로구이며, 방 3개, 화장실 1개 이상의 조건을 바랐다. 또, 혼밥과 낮술하기 좋은 동네를 희망했다. 예산은 전세가 4억 원대, 월세 100만 원대까지 가능하다고 밝혔다

이에 복팀이 준비한 첫 번째 매물은 마포구 용강동이었다. 양세형은 "한강 바로 앞 아파트 매물이다. 한강뷰가 보이는 매물이며 전세가 3억 원이다"고 해 곽윤기를 놀라게 했다.


그때 양세형은 한강뷰 아파트를 가르키며 "강재준 씨 로망 아파트다. 얼마 전에 같이 이 집 보러 왔었다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 양세찬은 "가격이 좀 세다"고 했고, 강재준의 로망인 아파트의 매매가는 21억원라고.

이후 세 사람은 20억 원 짜리 아파트 바로 옆에 있는 매물을 보러 향했다. 양세형은 "강재준 씨 로망인 아파트 바로 옆에 있는데 전세 3억 원대에 한강이 보이는 아파트다"고 강조하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com

