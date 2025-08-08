최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 개그맨 최양락이 모발이식 중 수면마취가 풀렸다.
이어 최양락은 탈모 전문가 의사 한상보를 만나 모발 이식을 받았다. 한상보는 최양락에게 "앞머리 부분을 심을 예정이다. 제가 한 15년은 젊어지게 만들어 드리겠다"고 선언했다. 이어 최양락에게 비절개 채취로 진행할 것이라며 "5천모 심을 예정"이라고 설명했다.
최양락은 긴장되는 마음으로 시술대에 누웠고, 가장 먼저 원활한 모낭 채취를 위해 뒷 머리카락 면도를 진행했다. 이에 최양락은 불안해하며 "왜 이렇게 많이 미냐. 머리를 심는다더니 다 깎고 있느냐"고 외쳤다.
그러자 많은 성형수술 경험을 가지고 있는 김지혜는 "수면 마취한 상태에서 부분 마취를 해서 뽑는 거는 아픈 느낌이 없고 수면을 넣은 게 평소 술을 많이 드셔서 간 해독이 잘돼 금방 깨어나실 것"이라고 설명했다.
약 2시간에 걸친 모낭 채취 과정이 끝났고, 이후 최양락은 모낭 이식을 시작, 3시간 만에 5014모 이식을 마쳤다. 한상보는 수술이 잘 됐는지 묻는 최양락에게 "수술은 잘 됐지만 결과 좋은 것은 다른 거다. 1년 뒤 심은 모낭이 생착을 잘 해야 한다. 그러려면 별거 없다. 행복하게 지내시라"고 당부했다.
그로부터 열흘 후, 최양락은 스튜디오 녹화 중 두건을 벗고 머리 상태를 공개했다. 두건을 벗으니 확실히 전보다 빼곡해진 머리가 보여 놀라움을 자아냈다. 팽현숙은 "여기 까맣게 나오잖나. 빼곡하게 나왔다. 까실까실하다"고 자랑했고, 후배 코미디언들은 "선배님 잘됐다", "어려보인다"고 극찬했다.
