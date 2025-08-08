스포츠조선

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

기사입력 2025-08-08 11:56


'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 유튜버 박위가 2세에 대한 고민을 털어놨다.

박위는 7일 '차인표의 솔직한 조언'이라며 '위라클' 채널에 올라온 영상을 공유했다.

영상에서 박위는 배우 차인표에게 2세에 대한 고민을 솔직하게 고백했다.

박위는 "제가 몸이 불편하다 보니 막연하게 오는 두려움이 있다. 육체적인 도움이 못 되면 어떡하지? 사랑은 많이 줄 수 있을 것 같은데"라고 고민을 털어놨다.

이에 차인표는 "정말 중요한 얘기다. 결국 사랑이 제일 필요한 것"이라고 답했다.


'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못…
그러면서 차인표는 "하지만 그것을 제일 생각 안 하는 게 문제다"라며 "자꾸 '뭘 물려줘야 돼' '어느 동네에 살아야해' '어느 학교에 보내야 돼' 이런 것들로 걱정하기 시작하는 사람들도 있는데, 사실 제일 중요한 것은 '자녀에게 사랑을 줄 수 있느냐'다. 그게 부모로서 가장 중요한 일이 아닐까 생각한다. 박위 씨는 보통 아빠보다 훨씬 좋은 아빠가 될 것"이라고 자신의 생각을 전했다.

이를 들은 박위는 안심하는 듯 행복한 미소를 지었다. 아내 송지은 역시 하트 이모티콘 댓글을 남기며 마음을 표현해 눈길을 끌었다.

앞서 송지은은 자녀 계획에 대해 밝힌 바 있다. 그는 "자녀 계획이 있다"면서 "저희는 아이를 너무 사랑하고, 아이를 키우면서 느낄 수 있는 행복과 사랑이 이 세상에 태어나서 느껴보지 못한 감정일 것 같다. '우리가 아이를 꼭 낳아서 행복한 가정을 만들어줘야겠다'는 생각을 한다"고 전했다. 이어 "시기나 이런 건 구체적으로 계획하진 않았지만 2세 계획은 있다"고 강조했다.


한편 박위와 송지은은 지난해 10월 결혼했다. 박위는 건물 추락 사고로 전신마비 진단을 받은 이후 재활 과정을 담은 유튜브 '위라클' 채널을 운영하며 꾸준히 소통 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 이혼 5년 만의 입장문…"안재현 비겁, 2차 가해 멈춰주길"

2.

'재혼' 김병만, 혼외자 2명 인정…전처 딸 '친자 소송'에 "혼인파탄 이후 출산"[SC이슈]

3.

[SC리뷰] 김준호, 이렇게 스윗한 남편이었어? ♥김지민 위해 집에 노래방까지('준호 지민')

4.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

5.

구성환, 집중 호우로 '심각한 누수 피해' 입었다.."울고 싶다" 처참한 현상태 (나혼산)

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 이혼 5년 만의 입장문…"안재현 비겁, 2차 가해 멈춰주길"

2.

'재혼' 김병만, 혼외자 2명 인정…전처 딸 '친자 소송'에 "혼인파탄 이후 출산"[SC이슈]

3.

[SC리뷰] 김준호, 이렇게 스윗한 남편이었어? ♥김지민 위해 집에 노래방까지('준호 지민')

4.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

5.

구성환, 집중 호우로 '심각한 누수 피해' 입었다.."울고 싶다" 처참한 현상태 (나혼산)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠났다, 이제야 토트넘 맘껏 싫어할 수 있어"...이 얼마나 위대한가! 'LEGEND SON' EPL 헌정 영상 공개에 팬들 환호

2.

이런 선수를 어떻게 용병이라 부르나 "오늘 내 승리는 안우진을 위한 것"

3.

방출 외인의 90도 작별인사, 옆자리 지켜 준 단장의 배려...엘동원이 아름답게 떠났다 [잠실 현장]

4.

사우디에 이런 재주가? 바르사 DF 이니고 마르티네스 자유계약 영입!

5.

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.