'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못…

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 유튜버 박위가 2세에 대한 고민을 털어놨다.
박위는 "제가 몸이 불편하다 보니 막연하게 오는 두려움이 있다. 육체적인 도움이 못 되면 어떡하지? 사랑은 많이 줄 수 있을 것 같은데"라고 고민을 털어놨다.
이에 차인표는 "정말 중요한 얘기다. 결국 사랑이 제일 필요한 것"이라고 답했다.
|
이를 들은 박위는 안심하는 듯 행복한 미소를 지었다. 아내 송지은 역시 하트 이모티콘 댓글을 남기며 마음을 표현해 눈길을 끌었다.
앞서 송지은은 자녀 계획에 대해 밝힌 바 있다. 그는 "자녀 계획이 있다"면서 "저희는 아이를 너무 사랑하고, 아이를 키우면서 느낄 수 있는 행복과 사랑이 이 세상에 태어나서 느껴보지 못한 감정일 것 같다. '우리가 아이를 꼭 낳아서 행복한 가정을 만들어줘야겠다'는 생각을 한다"고 전했다. 이어 "시기나 이런 건 구체적으로 계획하진 않았지만 2세 계획은 있다"고 강조했다.
한편 박위와 송지은은 지난해 10월 결혼했다. 박위는 건물 추락 사고로 전신마비 진단을 받은 이후 재활 과정을 담은 유튜브 '위라클' 채널을 운영하며 꾸준히 소통 중이다.
jyn2011@sportschosun.com