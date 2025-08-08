이정현, 3대째 의사 집안 바란다더니.."母 DNA 물려받은 서아, 아이…

|
[스포츠조선 김소희 기자]'신상출시 편스토랑' 이정현 딸 서아의 엄마 DNA가 공개된다.
|
VCR을 통해 서아의 매력에 흠뻑 빠진 또 다른 딸바보 MC 붐 지배인은 "(서아에게) 확실히 엄마 끼가 있다. 아이돌 준비해야 될 것 같다"라고 말했다. 이에 이정현이 "저도 서아가 아이돌이 되면 좋겠다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다고. 특히 스페셜MC로 함께한 '피프티피프티' 메인보컬 문샤넬 역시 서아를 향해 "메인보컬 재질이다"라고 엄지를 번쩍 세웠다고 해 더욱 궁금증을 자극한다.
이정현은 서아 돌잡이 당시 청진기를 잡기를 바란다면서 긴장감을 감추지 못 했다. 서아는 마치 엄마 아빠의 바람에 화답하 듯 청진기를 잡았다. 돌잡이대로만 된다면 '할아버지, 아빠, 그리고 서아까지 3대가 의사 집안 되는 거냐'는 말에 이정현은 "네"라며 흐뭇해 했다.
한편 이날 이정현은 무려 6kg나 되는 대형 민어를 직접 해체해 여름 보양식 민어 풀코스 요리를 차린다. 보기만 해도 건강해지는 이정현 표 민어 보양식에 '편스토랑' 식구들도 군침을 꼴깍 삼켰다는 후문. 날이 갈수록 귀여움을 더해가는 서아X서우 자매, 만능여신 이정현의 초특급 여름 보양식 레시피까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 8월 8일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.
