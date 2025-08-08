스포츠조선

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

기사입력 2025-08-08 14:04


SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

SES 슈, 불법도박 그 후…"임효성, 별거 중 2억 8천 빚 갚아줘"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 그룹 S.E.S 출신 슈(본명 유수영)가 유튜브 채널을 개설하고 직접 도박 논란과 가정사를 털어놨다.

8일 공개된 유튜브 채널 '인간 That's 슈' 첫 영상에서 슈는 남편이자 전 농구선수 임효성과 함께 출연했다.

슈는 "저의 별로 안 친한 남편"이라며 유쾌하게 소개했지만, 영상은 점점 무거운 분위기로 흘러갔다.

슈는 인터넷 방송 BJ 활동 당시 옷차림과 연출로 논란을 빚은 점에 대해 "조명 아래에서 제가 옷을 진짜 잘못 골랐다. 별풍선 받는 방송은 아니었다. 계약금도 있었고 해결해야 할 것도 있었다"며 해명했다.

이어 도박 논란에 대해선 "(도박을) 한 건 맞다. 그래서 어디에도 해명하지 않았다"고 솔직히 털어놨다.

그러면서 "내가 너무 세상 물정을 몰랐고, 망가진 것에 대해 이제야 깨달았다"며 반성의 뜻을 전했다.

슈의 발언 중 가장 눈길을 끈 건 남편 임효성과의 과거 대화였다. 임효성은 "당시 별거 중이었고, 수영이가 돈이 필요하다고 연락이 왔다. 2억 5천만 원 빚이라더라. 하루 고민한 뒤 친구들에게 빌려 2억8천을 줬는데, 그 뒤 1박2일 연락이 안 됐다"고 폭로했다.

임효성은 "이런 얘기까지 해도 되나? 수영이가 약을 먹었다. 그래서 제가 수영이를 엎고 뛰었다"라고 얘기를 꺼냈고, 슈는 옆에서 눈물을 흘리며 "우리 애들이 들으면 안되는데"라고 걱정했다.


임효성은 "수영이가 다시 깨어났고 내가 '난 네가 잘 살았으면 좋겠다'라고 이야기하고 잘 끝이 났다. 근데 이후에 유진이에게 전화가 와서 '수영이가 이상하다'라고 하더라. 경찰에 신고를 했는데 위치를 파악해도 경찰이 저한테 알려주지를 않는 거다. 그게 아무리 가족이어도 알려줄 수 없다고 하더라. 그날 어떻게 해서 집에 다시 왔고 '네가 죽고 싶은 이유가 뭐냐'라고 했더니. 자기가 혼자 감당하고 혼자 해결하려고 했는데 그게 힘들었던 거 같다"라고 이야기했다.

슈는 결국 눈물을 흘리며 "내가 다 망친 게 맞다. 아이들에게 너무 미안하다"며 사과했다.

임효성은 "포장하지 말고, 비겁하지 말라고 말했다"며 당시 심경을 전했고, 슈는 "이제라도 있는 그대로 살아보려 한다"며 새출발을 다짐했다.

한편 슈는 2016년부터 2018년까지 마카오 등지에서 약 7억 9천만 원 규모의 상습도박 혐의로 기소돼, 징역 6개월에 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받은 바 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

2.

최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

3.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

4.

추성훈X탁재훈, 커플팬티+배드신까지...'중년의 러브버그' 등극

5.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

연예 많이본뉴스
1.

노홍철, "휠체어 신세" 300kg 오토바이 산악 사고 당했다..응급치료 후 귀국

2.

최양락, 모발이식 중 수면마취 풀렸다..♥팽현숙 "걱정하던 일 현실"

3.

'하반신 마비' 박위, ♥송지은과 2세 걱정 "몸 불편해 육체적 도움 못 될까 두려워"

4.

추성훈X탁재훈, 커플팬티+배드신까지...'중년의 러브버그' 등극

5.

'45세' 김태희, 할리우드 첫 진출부터 미모 포텐..美 포토존 찢었다

스포츠 많이본뉴스
1.

선동열·류현진도 못한 신기록까지 단 1걸음! 44년간 단 3명뿐…한화 에이스, '역사상 최초' 넘어 우승까지 달릴까 [SC포커스]

2.

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

3.

'이럴수가' 1만7천석 한화가 2만석 KIA보다 관중이 많다니... '쾌속질주' 오늘 900만명 돌파. 작년 800만명보다도 빠르다[SC 포커스]

4.

'충격' 김도영, 햄스트링 또 다쳤다...벌써 3번째, 얼마나 심한지도 확인 불가, 사실상 시즌아웃 [공식발표]

5.

'사람이 처리할 수 있는 타구 맞나' KBO 톱클래스 아니다, 이 정도면 ML급이라 해도 '오버' 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.