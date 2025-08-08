에픽하이 타블로, '학력 위조' 논란 아직도?…스탠퍼드 재방문

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에픽하이 타블로가 '전설의 짤' 2025년 버전을 완성하며 과거 아픔을 털어냈다.
에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 7일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '유튜브 일 안하냐? 골드버튼 왜 안 보내' 영상을 공개했다.
투컷과 미쓰라진이 스탠퍼드로 향한 이유는 타블로의 '학력 위조 논란' 완벽 치유를 위해서였다. 15년 전 공개된 타블로의 학력 논란을 다룬 다큐멘터리의 한 장면을 2025년 버전으로 만들어 완벽하게 상처를 털어내게 해주겠다는 의도였다. 이를 들은 타블로의 불만은 누그러졌고, 모교에 도착한 타블로는 익숙하게 멤버들을 안내했다.
타블로는 이른바 '크라잉 트리'를 배경으로 활짝 웃는 사진을 찍으며 아픔을 털어냈다. 2025년 버전의 사진을 완성한 에픽하이는 서로를 안아주며 위로했고, 타블로의 눈은 촉촉하게 젖어 눈길을 모았다. 이 가운데 투컷은 타블로의 웃는 사진을 통화 화면으로 바꾸는가 하면, '크라잉 트리'를 구글맵에 등록하려고 해 웃음을 자아냈다.
골드버튼을 받고 스탠퍼드까지 방문한 뒤 숙소로 돌아온 에픽하이는 인급동 1위에 오르며 기쁨을 만끽했다. 타블로는 "1위하고 그런 게 중요한 게 아니다. 1위든 꼴찌든 열심히 하는 게 중요하다"라면서 겸손한 모습을 보이면서도 기쁨을 감추지 못했다.
에픽하이는 'EPIKASE'를 통해 매주 다양한 주제의 콘텐츠로 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.
