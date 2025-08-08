스포츠조선

에픽하이 타블로, '학력 위조' 논란 아직도?…스탠퍼드 재방문

기사입력 2025-08-08 15:38


타블로. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에픽하이 타블로가 '전설의 짤' 2025년 버전을 완성하며 과거 아픔을 털어냈다.

에픽하이(타블로, 미쓰라, 투컷)는 지난 7일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '유튜브 일 안하냐? 골드버튼 왜 안 보내' 영상을 공개했다.

100만 구독자를 달성해 유튜브 본사에서 골드 버튼을 픽업한 에픽하이는 숙소로 이동하기 전 타블로의 모교 스탠퍼드를 방문하기로 했다. 타블로는 극구 반대했지만 "거기를 안 가면 아쉽지 않냐"라는 멤버들의 말에 설득됐고, 이동하는 차 안에서도 "진짜 거기 다녔다", "몇 번을 증명해야 하는 거냐"라고 푸념해 웃음을 자아냈다.

투컷과 미쓰라진이 스탠퍼드로 향한 이유는 타블로의 '학력 위조 논란' 완벽 치유를 위해서였다. 15년 전 공개된 타블로의 학력 논란을 다룬 다큐멘터리의 한 장면을 2025년 버전으로 만들어 완벽하게 상처를 털어내게 해주겠다는 의도였다. 이를 들은 타블로의 불만은 누그러졌고, 모교에 도착한 타블로는 익숙하게 멤버들을 안내했다.


유튜브 영상화면

유튜브 영상화면
타블로의 '못 믿는 게 아니라 안 믿는 거잖아요' 스폿에 도착한 에픽하이는 당시 구도로 사진을 촬영하기 위해 움직였다. 투컷은 당시 타블로가 입었던 옷까지 준비하는 치밀한 준비성을 보였다. 이에 타블로는 "진짜 쓰레기다", "이렇게 열심히 뭘 준비한 걸 처음 본다"며 혀를 내둘렀다.

타블로는 이른바 '크라잉 트리'를 배경으로 활짝 웃는 사진을 찍으며 아픔을 털어냈다. 2025년 버전의 사진을 완성한 에픽하이는 서로를 안아주며 위로했고, 타블로의 눈은 촉촉하게 젖어 눈길을 모았다. 이 가운데 투컷은 타블로의 웃는 사진을 통화 화면으로 바꾸는가 하면, '크라잉 트리'를 구글맵에 등록하려고 해 웃음을 자아냈다.

골드버튼을 받고 스탠퍼드까지 방문한 뒤 숙소로 돌아온 에픽하이는 인급동 1위에 오르며 기쁨을 만끽했다. 타블로는 "1위하고 그런 게 중요한 게 아니다. 1위든 꼴찌든 열심히 하는 게 중요하다"라면서 겸손한 모습을 보이면서도 기쁨을 감추지 못했다.

에픽하이는 'EPIKASE'를 통해 매주 다양한 주제의 콘텐츠로 팬들과 활발한 소통을 이어가고 있다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

