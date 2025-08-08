'태혜지' 멤버 김태희, 美현지 관심 집중..'버터플라이'로 할리우드 진…

스포츠조선

'태혜지' 멤버 김태희, 美현지 관심 집중..'버터플라이'로 할리우드 진출

기사입력 2025-08-08 17:13


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김태희가 할리우드에 데뷔한다.

지난 5일(현지시간) 미국 현지 시리즈 '버터플라이(Butterfly)'의 주인공들이 한자리에 모여 뉴욕 프리미어 행사에 임했다.

'버터플라이'는 미국 아마존의 프라임 비디오 오리지널 시리즈로, '로스트'의 글로벌 스타 대니얼 대 킴(Daniel Dae Kim)이 제작과 주연을 맡았고, 여기에 김태희, 박해수, 김나윤, 김지훈, 성동일, 이일화 등 한국 스타 배우가 대거 합류하며 기대를 모았다. 또한 서울의 랜드마크인 한강, 청계천, 종로, 여의도 등에서 주요 장면을 촬영하고, 예고편에 방탄소년단 제이홉의 솔로곡 '왓 이프(What If)'을 사용하는 등 '한국을 제대로 담은 미드'로 기대감을 높이고 있다.

이날 미국 뉴욕 리걸 유니언 스퀘어에서 열린 버터플라이 월드 프리미어 행사에는 한국 배우 중에서는 김태희와 아역 배우 김나윤이 참석해 스포트라이트를 받았다. 블랙 미니 드레스로 우아한 심플룩을 선보인 김태희와 푸른색 한복 드레스로 깜찍한 전통미를 자랑한 김나윤에게 취재진의 관심이 집중됐다.

특히 7살의 나이에 '버터플라이'로 할리우드 신고식을 치르는 아역 배우 김나윤은 대니얼 대 킴과 '찐 부녀 케미'를 보여 주며 할리우드 스타들의 '엄마 미소'를 독차지하기도. 또한 '버터플라이'의 투톱 주인공으로 극중 대니얼 대 킴을 제거하기 위해 투입된 첩보원이자 숨겨진 과거를 가진 현직 스파이 레베카 역의 레이나 하디스티와 아역 김나윤의 다정한 투숏이 연출되며 그가 맡은 캐릭터에 궁금증을 불러일으켰다.

이국적인 분위기가 돋보이는 김나윤은 2017년 생으로, 수차례에 걸친 강도 높은 오디션을 통과한 '버터플라이'의 히든카드라는 후문이다.

동명 베스트셀러 그래픽 노블을 원작으로 한 '버터플라이(Butterfly)'는 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 제거하기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티)의 숨 막히는 추격전을 그린다. 대니얼 대 킴은 "한국과 미국, 내가 사랑하는 두 문화를 연결하고 싶은 오랜 꿈이 이뤄졌다"며 감격스러운 마음을 감추지 않았다.

'한국 담은 미드'로 주목받고 있는 '버터플라이'는 총 6편으로, 8월 13일(현지시간) 미국 아마존의 프라임비디오 전편 공개하고, 8월 22일(한국시간)부터 매주 금, 토요일 오후 10시 40분 tvN을 통해 한국 시청자를 만날 예정이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

