조세호·강소라→이관희 찐친 등장에 도파민↑..'진짜 괜찮은 사람' 리액션…

[스포츠조선 문지연 기자] 연예인 친구들의 연프 '진짜 괜찮은 사람'을 향한 반응이 뜨거워지고 있다.
방송 직후에도 시청자들의 반응은 뜨거웠다. 스타들의 진정성 있는 매칭과 솔직한 반응이 몰입감을 더하며 시청자들의 호평을 이끌어낸 것. 각종 커뮤니티와 SNS에서도 빠르게 입소문을 타고 있다.
스타들이 직접 '보증'한 매력만점 친구들의 존재감 역시 인기의 한 축을 담당하고 있다. 센스 넘치는 패셔니스타 김건우(조세호 친구), 모든 걸 갖춘 마포구 도련님 오현진(김남희 친구), 호감형 두부상의 상남자 신동하(허영지 친구), 김우빈 닮은꼴의 테토남 하정근(이관희 친구), 예쁨을 숨긴 너드녀 최지은(강소라 친구), 이온음료 광고 주인공 같이 청량한 매력의 이다혜(이미주 친구), 모델 포스를 풍기는 분위기 메이커 김신영(지예은 친구), 시원한 웃음이 매력적인 강수진(김영광 친구)까지, 각기 다른 매력을 지닌 8인의 등장은 첫 만남부터 설렘 지수를 상승시키며 향후 러브라인에 대한 기대감을 고조시켰다.
신 PD는 이어 "연애하는 친구들보다 더 가슴 졸이는 패널 친구들의 소용돌이 치는 감정선이 또 다른 재미 포인트다. 촬영장에서는 제작진도 놀랄 정도로 '진짜 리액션'이 나왔다"라며 "앞으로 회차가 거듭되며 형성되는 러브라인과 이에 대해 본인 일처럼 반응하는 패널들의 반응에서 신선한 재미를 느낄 수 있을 것"이라고 관전 포인트를 전해 기대를 높였다.
한편, 오는 10일 방송되는 2회에서는 출연자들의 첫 호감 투표 결과가 공개되며, 본격적인 러브라인이 가동될 예정이다. tvN '진짜 괜찮은 사람'은 매주 일요일 오후 7시 50분 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com