'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

8일 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에서는 '보부상 고소영이 명품백 대신 들고 다니는 에코백(에코백 잘 사는 팁, 키링 추천)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
고소영은 팬들이 궁금해하던 에코백들에 대해 소개하기로 했다. 고소영은 "에코백 얘기를 왜 하냐면 한 영상에서 에코백을 들고 갔는데 아기 옷 브랜드에서 구입한 거다. 그 편 끝나고 윤설이 옷을 사러 갔는데 가방 얘기를 하시더라. 주문을 잘못했는지 핑크색이 재고가 많았는데 품절돼서 감사하다더라"라며 "많은 분들이 에코백을 좋아해주시는구나 해서 제가 크리에이티브 디렉터로 활동하고 있는 주얼리 브랜드에서도 에코백을 만들고 있다"고 밝혔다.
고소영은 명품 브랜드 에코백도 자랑했다. 고소영은 "사이즈가 너무 귀엽다. 이 가방도 돌체앤가바나라는 브랜드에서 (나온 건데) 정말 오래 됐다. 사은품처럼 어떤 상품을 샀더니 여기다 넣어줬나?"라며 "제가 이렇게 개발해서 만든 것처럼 브랜드에서 에코백을 다 만든다. 제가 그 에코백을 받으려면 VIP가 돼야 하는 거다. 그것도 마케팅이다. 그걸 들고 다니면 내가 VIP라는 상징이 되는 거다. 그전에 특별히 물건을 사면 더스트백이 아닌 이런 에코백이 넣어주는 경우도 있었던 거 같다"고 밝혔다.
고소영은 에코백 구매 팁도 밝혔다. 고소영은 "갤러리, 박물관에서 사는 거다. 저는 무조건 에코백을 산다"며 일본 모리타워에서 산 나라 작가의 에코백을 공개했다. 포장도 뜯지 않은 에코백을 보여준 고소영은 "저는 이걸 산 그대로 보관 중이다. 혹시 가치가 높아질까 해서"라고 밝혀 웃음을 안겼다.