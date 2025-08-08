스포츠조선

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

기사입력 2025-08-08 19:01


'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 고소영이 명품 에코백을 자랑했다.

8일 유튜브 채널 '바로 그 고소영'에서는 '보부상 고소영이 명품백 대신 들고 다니는 에코백(에코백 잘 사는 팁, 키링 추천)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

고소영은 팬들이 궁금해하던 에코백들에 대해 소개하기로 했다. 고소영은 "에코백 얘기를 왜 하냐면 한 영상에서 에코백을 들고 갔는데 아기 옷 브랜드에서 구입한 거다. 그 편 끝나고 윤설이 옷을 사러 갔는데 가방 얘기를 하시더라. 주문을 잘못했는지 핑크색이 재고가 많았는데 품절돼서 감사하다더라"라며 "많은 분들이 에코백을 좋아해주시는구나 해서 제가 크리에이티브 디렉터로 활동하고 있는 주얼리 브랜드에서도 에코백을 만들고 있다"고 밝혔다.


'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"
고소영은 명품 브랜드 에코백도 자랑했다. 고소영은 "사이즈가 너무 귀엽다. 이 가방도 돌체앤가바나라는 브랜드에서 (나온 건데) 정말 오래 됐다. 사은품처럼 어떤 상품을 샀더니 여기다 넣어줬나?"라며 "제가 이렇게 개발해서 만든 것처럼 브랜드에서 에코백을 다 만든다. 제가 그 에코백을 받으려면 VIP가 돼야 하는 거다. 그것도 마케팅이다. 그걸 들고 다니면 내가 VIP라는 상징이 되는 거다. 그전에 특별히 물건을 사면 더스트백이 아닌 이런 에코백이 넣어주는 경우도 있었던 거 같다"고 밝혔다.

고소영은 에코백 구매 팁도 밝혔다. 고소영은 "갤러리, 박물관에서 사는 거다. 저는 무조건 에코백을 산다"며 일본 모리타워에서 산 나라 작가의 에코백을 공개했다. 포장도 뜯지 않은 에코백을 보여준 고소영은 "저는 이걸 산 그대로 보관 중이다. 혹시 가치가 높아질까 해서"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '9월 재혼' 김병만 "전처 딸, 무고로 인한 패륜행위 인정 돼…파양 인용"

2.

김병만, 재혼 앞두고 '10년간 부녀 인연' 종지부…전처 딸, 공식 파양[SC이슈]

3.

미주, 3억 벤츠 '지바겐' 자랑했다가.."골빈 거 인증?" 악플 세례

4.

S.E.S 슈 “작업 당해 불법도박 했다”..최초 고백 [종합]

5.

양지은, 출연료 사전 협의 없었나.."행사비로 복숭아 10박스 받아" 황당(가보자GO)

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '9월 재혼' 김병만 "전처 딸, 무고로 인한 패륜행위 인정 돼…파양 인용"

2.

김병만, 재혼 앞두고 '10년간 부녀 인연' 종지부…전처 딸, 공식 파양[SC이슈]

3.

미주, 3억 벤츠 '지바겐' 자랑했다가.."골빈 거 인증?" 악플 세례

4.

S.E.S 슈 “작업 당해 불법도박 했다”..최초 고백 [종합]

5.

양지은, 출연료 사전 협의 없었나.."행사비로 복숭아 10박스 받아" 황당(가보자GO)

스포츠 많이본뉴스
1.

"롤모델 호날두" 손흥민, 메시 때문에 MLS 이적했나? "메시 업적, 내 마음 바꿨다"

2.

눈물로 손흥민 떠나보낸 레비 회장, SON 빈자리 크게 느꼈나...공백 채울 미친 영입 준비 "세리에A 폭격기 1600억에 영입 준비"

3.

한국시리즈 리허설! LG, 한화전 라인업 떴다 → '박해민 센터' 풀주전 출격

4.

80억 유강남 → 50억 노진혁 선발출격! 위닝 끊긴 롯데, 벨라스케즈 입국날 라인업 발표 [부산라인업]

5.

"너무 안 맞네" 타율 0.154 롯데 타선의 중심이 흔들린다…사령탑의 탄식 "공을 건드리질 못해" [부산포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.