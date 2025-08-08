스포츠조선

장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결국 미스춘향 입상"(편스토랑)

기사입력 2025-08-08 21:49


장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 장신영이 데뷔 전부터 남달랐던 미모와 연기자의 길을 걷게 된 비하인드를 공개했다.

8일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 장신영이 어머니와 함께 민물새우 '새뱅이'를 활용한 추억의 밥상을 준비하며 과거 이야기를 나누는 모습이 전파를 탔다.

이날 장신영은 어린 시절 즐겨 먹던 음식을 함께 만들며, 전라북도 완주군 두메산골에서 포도 농사를 지으며 살았던 시절을 떠올렸다.

장신영의 친정엄마는 "옛날에 우리집이 포도 과수원을 했다"라며 "동네 사람들이 신영이 보고, 딸내미 크면 크면 미스코리아 내보내라고 했다"라고 딸의 어린 시절 외모를 자랑했다.

장신영은 "아니야. 나 촌스러웠어"라고 손사래를 쳤지만, 자료화면을 통해 공개된 학창시절 사진을 본 출연자들은 "너무 예쁘다", "풋풋하다"며 감탄을 아끼지 않았다.


장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결…
장신영은 중학교 3학년 시절, 선생님의 권유로 예술고등학교에 진학하게 된 계기도 전했다. 그는 "선생님이 '예고 가라'고 해서 내가 '예고가 뭐예요?'하고 엄마한테 가서 '나 선생님이 연극영화과 가래'라고 했다. 엄마는 '네가 뭔데 연기를 하냐. 환장하겠네'라고 했다"고 회상했다.

이어 "그래서 시험을 봤는데, 떨어지겠거니 했는데 붙었다. 엄마한테 가서 '나 예고 합격했다'고 하니까, 엄마가 '美치고 환장하겠네'라고 하시더라"며 웃음을 자아냈다.

이후 공개된 졸업사진에서도 장신영은 지금과 다를 바 없는 청순한 외모로 시선을 끌었다.

장신영은 예고에 진학한 뒤 고3 때 담임 선생님의 권유로 '춘향선발대회'에 출전했고, 입상하며 자연스럽게 연기자의 길을 걷게 됐다. 이후 각종 오디션 제안이 쏟아졌고, 'TV는 사랑을 싣고'를 시작으로 CF와 드라마 등 다양한 방송 활동을 펼치게 됐다고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

"정동원, 부캐 JD1으로 15억 손해" 박진영 팩폭에 좌절 ('집대성')

3.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

4.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

연예 많이본뉴스
1.

나영석, 김태호 면전에 분노 "김태호 프로 제일 싫어, 시청률 밟혀 스트레스" ('채널십오야')

2.

"정동원, 부캐 JD1으로 15억 손해" 박진영 팩폭에 좌절 ('집대성')

3.

이정현, 44세에 둘째 낳고 망가진 몸.."내 나이에 애 둘 낳아봐라"”(편스토랑)

4.

'장동건♥' 고소영, 에코백도 명품인 여배우 "VIP만 받을 수 있어"

5.

'친형 고소' 박수홍, 생명의 은인 '다홍이'에 애틋 "검은고양이 날은 내 생일, 이건 필연"

스포츠 많이본뉴스
1.

역시 괴물! 그런데.. 벌써? 류현진, LG전 88구 6이닝 무실점 교체

2.

"새 연고지 부산을 위해" OK저축은행, 2025~2026시즌 유소년 배구교실 회원 모집…홈경기 무료입장 등 혜택

3.

"안전빵? 필요없어!" 김태형의 눈은 오로지 '위'를 향할뿐…10승 투수 방출 → '첫 인사' 벨라스케즈 향한 기대 [부산포커스]

4.

[오피셜]양민혁, 포츠머스로 임대...2부리그에서 경험 쌓는다

5.

역시 염갈량! 임찬규로 류현진 잡았다 → 극찬 세례 "선발로서 완벽한 피칭"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.