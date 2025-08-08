장신영, 완주군 뒤집어 놓은 포도밭 딸.."미스코라아 시키라고 난리, 결…

|
[스포츠조선 김소희 기자]배우 장신영이 데뷔 전부터 남달랐던 미모와 연기자의 길을 걷게 된 비하인드를 공개했다.
장신영의 친정엄마는 "옛날에 우리집이 포도 과수원을 했다"라며 "동네 사람들이 신영이 보고, 딸내미 크면 크면 미스코리아 내보내라고 했다"라고 딸의 어린 시절 외모를 자랑했다.
장신영은 "아니야. 나 촌스러웠어"라고 손사래를 쳤지만, 자료화면을 통해 공개된 학창시절 사진을 본 출연자들은 "너무 예쁘다", "풋풋하다"며 감탄을 아끼지 않았다.
이어 "그래서 시험을 봤는데, 떨어지겠거니 했는데 붙었다. 엄마한테 가서 '나 예고 합격했다'고 하니까, 엄마가 '美치고 환장하겠네'라고 하시더라"며 웃음을 자아냈다.
이후 공개된 졸업사진에서도 장신영은 지금과 다를 바 없는 청순한 외모로 시선을 끌었다.
장신영은 예고에 진학한 뒤 고3 때 담임 선생님의 권유로 '춘향선발대회'에 출전했고, 입상하며 자연스럽게 연기자의 길을 걷게 됐다. 이후 각종 오디션 제안이 쏟아졌고, 'TV는 사랑을 싣고'를 시작으로 CF와 드라마 등 다양한 방송 활동을 펼치게 됐다고 전했다.