정주리, 유튜브 허위광고 발각되자 사과 "믿고 구매해주신 분들께 죄송"[…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 정주리가 허위 광고 의혹이 제기된 뷰티 제품 홍보와 관련해 고개를 숙였다.
정주리는 8일 자신의 계정에 장문의 사과글을 게재했다.
이어 "광고 업로드 이후, 여러 경로를 통해 해당 브랜드에 대한 부정적인 제보들이 있었다. 이후 브랜드 측에 '호주에서 유명하다'는 문구처럼 사실과 다른 내용을 포함하는 광고에 참여할 수 없다는 의사를 여러 차례 밝혔으며, 이에 게시된 광고에 대해 삭제요청했고, 요청대로 반영되었다"고 전했다.
그러면서 "저를 믿고 제품을 구매해주신 분들이 계시다는 걸 알기에 책임이 막중하여 죄송한 마음을 전한다"며 사과의 뜻을 밝혔다.
정주리는 "앞으로 모든 일에 신중하게 임하며, 행복한 웃음만을 선사하는 개그우먼 정주리가 되겠다"고 약속했다.
이번 논란은 A 브랜드 제품이 '호주 화장품'이라고 홍보됐으나, 실제로는 호주와 관계 없는 제품이라는 의혹에서 시작되었다. 특히 A브랜드의 대표 제품인 주름 개선 크림의 제조업체가 국내 경기도 김포에 있는 회사라는 사실이 밝혀지며 논란이 확산됐다.
이와 관련, 가수 바다도 지난 5일 "최근 유튜브 채널에서 소개된 제품과 관련해 실망을 안겨드린 점 진심으로 사과드린다"며 자필로 사과문을 게재한 바 있다.
다음은 정주리 SNS글 전문
안녕하세요 정주리입니다.
최근 제가 광고에 출연했던 브랜드
관련, 상처를 받으신 분들께 진심 어린 사과의 마음을 전하기 위해 이 글을 올립니다.
광고 업로드 이후, 여러 경로를 통해 해당 브랜드에 대한 부정적인 제보들이 있었습니다.
이후 브랜드 측에 '호주에서 유명하다'는 문구처럼 사실과 다른 내용을 포함하는 광고에 참여할 수 없다는 의사를 여러 차례 밝혔으며, 이에 게시된 광고에 대해 삭제 요청했고, 요청대로 반영되었습니다.
하지만 저를 믿고 제품을 구매해주신 분즐이 계시다는 걸 알기에 책임이 막중하여 죄송한 마음을 전합니다.
앞으로 모든 일에 신중하게 임하며, 행복한 웃음만을 선사하는 개그우먼 정주리가 되겠습니다.