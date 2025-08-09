정준하, 자칭 '강남역 변우석' 주장...유재석 "우석이는 건드리지마"

스포츠조선

기사입력 2025-08-09 09:21


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] '놀면 뭐하니?' 유재석, 하하가 다이어트에 성공한 정준하와 마주한다.

8월 9일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하가 정준하에게 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 초대장을 전달하는 모습이 그려진다.

공개된 사진 속에는 살을 빼고 돌아온 정준하의 자랑 시간이 펼쳐지고 있어 눈길을 끈다. 정준하는 유재석과 하하 앞에서 갸름해진 얼굴을 알아봐 달라는 듯 어필하고, 탄탄한 팔뚝 근육을 뽐내며 뿌듯한 표정을 하고 있다.

정준하는 "나 10kg 뺐어"라고 말하면서 "체지방은 빠지고, 근육량이 많아졌다'라고 자랑한다.

유재석이 "그러게 마동석 형 느낌이 나네"라고 반응을 보이자, 신이 난 정준하는 "장난 아냐. 복근이 이제 보여"라고 말한다.

이에 유재석과 하하는 당장 복근을 보고 싶다면서 조르기 시작한다. 동생들의 성화에 못 이겨 정준하는 한쪽 구석에서 조심스럽게 상의를 걷어 올린다.

유재석은 미어캣처럼 고개를 빼고 구경하러 가는데, 갑자기 비명 소리가 들려 무슨 일이 벌어졌는지 궁금증을 증폭시킨다.

과연 정준하의 복근은 실존하는 것인지, 웃음이 빵 터진 유재석의 정준하 복근 체크 현장에 관심이 쏠린다.


그런가 하면 정준하는 과거 자신이 인기가 많았다면서 '강남역 변우석'을 혼자 주장하고, 믿기지 않는 실제 경험담을 푼다.

이를 들은 유재석과 하하는 "그러지 마. 우석이는 건드리지 마"라면서 사과를 요구하고, 정준하는 "조금만 살 빼면…"이라고 중얼거리며 미련을 못 버려 웃음을 자아낸다.

다이어트에 성공하고 인기남 반열에 오르려는(?) 정준하와의 '인사모' 후보 면접 현장은 8월 9일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.

