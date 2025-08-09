스포츠조선

샤이니 민호, '서울대 훈남' 형과 붕어빵 투샷...박나래도 인정 "사슴 눈망울 닮아" ('나혼산')

기사입력 2025-08-09 10:18


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '훈남 형제' 민호와 그의 형인 민석의 투 샷이 공개됐다.

지난 8일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서 코드쿤스트는 작업실 대청소를 위해 오랜 절친들과 절친의 동생인 샤이니 민호에게 도움을 요청하는 모습이 그려졌다.

이날 코쿤의 절친들이 코쿤의 작업실을 찾았다. 코쿤이 작업실 대청소를 앞두고 절친에게 도움을 요청한 것.

그때 코쿤은 "앞에 있는 친구가 샤이니 민호의 형"이라고 해 놀라움을 안겼다.

잠시 후 민호가 등장, 이에 형인 민석은 "최민호"라며 동생의 등장을 반겼다. 코쿤은 "샤이니의 사슴 같은 눈망울, 친한 친구의 민석이의 동생 최민호 불렀다"고 했다.


그때 민호, 민석 형제의 투샷이 공개, 이를 본 박나래는 "같은 그림으로 보니까 더 닮았다"며 감탄했다. 이어 박나래는 "아무리 형의 친구들이라고 해도 오며 가며 인사는 하더라고 같이 놀지는 않지 않냐"고 했다.

이에 민호는 "형과 두살 터울이다. 중학교, 고등학교를 같이 다녔다. 동아리 활동도 같이 했다. 형 친구들과 자연스럽게 친해졌다"며 "제가 형들 많이 따라다녔다"며 학창 시절을 떠올렸다.

코쿤은 "민호 초등학생 때부터 봤다. 민호 우주소년단 할 때부터 봤다"며 남다른 인연으로 눈길을 끌었다.


한편 민호는 그동안 다양한 방송에 출연해 서울대 체육교육학을 전공한 두살 터울 형을 자랑한 바 있다.

과거 민호는 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 "두살 터울 형과 모든 게 다 차이가 났다. 형이 나보다 운동도 잘하고, 잘생겼다"며 "학창시절 난 전교 10등 근처에도 못 가봤는데 형은 항상 그 근처에 있었다. 한편으로는 부러우면서 한편으론 짜증도 났다"라고 솔직하게 밝혔다.

