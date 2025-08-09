스포츠조선

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아" ('기유티비')

기사입력 2025-08-09 11:18


홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…

홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 홍현희가 강재준, 이은형 부부의 아들 현조의 첫 번째 생일을 위해 통 큰 선물을 준비했다.

9일 유튜브 채널 '기유TV'에는 "현조의 돌잔치라니 뿌에엥"이라며 영상이 게재됐다.

이날 강재준과 이은형은 아들의 첫 생일을 맞아 곱게 한복을 차려 입고 손님맞이 준비를 시작했다.

잠시 후 잠에서 깬 현조도 한복으로 갈아입었고 꽃도령으로 변신했다. 이 모습에 아빠 강재준은 "너무 귀엽다"며 눈을 떼지 못했다.

이후 강재준, 이은형은 아들과 함께 야외에서 첫 생일 사진을 촬영, 그때 강재준은 "현조가 가만히 있어서 다행이다. 너무 다행인데 이게 곧 터질 수도 있다"며 더운 날씨 속 빠르게 촬영을 진행했다.


홍현희, 강재준♥이은형 子 첫 생일에 '금 3돈' 플렉스 "아깝지 않아"…
다행히 눈물 없이 무사히 사진 촬영을 완료, 이후 돌잔치를 찾은 많은 지인들이 대기실을 찾았다. 오나미와 이지혜 가족에 이어 송은이, 장도연, 이영표, 이상준, 심으뜸에 이어 홍현희도 현조의 생일을 축하하기 위해 찾았다.

그때 홍현희는 이은형에게 "3돈이다"며 선물을 건넸다. 이어 홍현희는 "요즘 금 값 비싼 거 아냐. 우리 가족 3명이라서 3돈 했다"고 자랑해 웃음을 안겼다. 이에 강재준은 "3돈을 했다고?"라며 놀랐고, 갑자기 홍현희는 "아깝지 않다"면서 강재준을 안고는 콩트를 선보여 폭소를 자아냈다.

그러자 강재준은 "우리 엄마 있다"고 했고, 홍현희는 강재준의 어머니에게 "예비 며느리가 될 뻔한"이라며 인사를 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정 딸, 겨우 8살에 비혼 선언 "꼭 결혼해야 돼?"...父 도경완 "망했다" ('도장티비')

2.

'하시3' 서민재, 임신 갈등 속 "아기야 미안해…다음 생에 꼭 만나자"

3.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

4.

장신영, 요식업 진출 선언..母의 일침 “음식 가격 만원? 연기나 해”

5.

샤이니 민호, '서울대 훈남' 형과 붕어빵 투샷...박나래도 인정 "사슴 눈망울 닮아" ('나혼산')

연예 많이본뉴스
1.

장윤정 딸, 겨우 8살에 비혼 선언 "꼭 결혼해야 돼?"...父 도경완 "망했다" ('도장티비')

2.

'하시3' 서민재, 임신 갈등 속 "아기야 미안해…다음 생에 꼭 만나자"

3.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

4.

장신영, 요식업 진출 선언..母의 일침 “음식 가격 만원? 연기나 해”

5.

샤이니 민호, '서울대 훈남' 형과 붕어빵 투샷...박나래도 인정 "사슴 눈망울 닮아" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손-케듀오' 우정은 영원히! 케인의 진심 '손흥민은 내가 만난 최고의 사람, 미국에서도 성공할 것!'

2.

"오 마이 캡틴!" '라커룸 대충돌' 싸우며 정들었던 SON-요리스, 1년만의 재회에 '물개박수+뜨거운 포옹'

3.

강인이 곁 괜히 떠났나…'어느덧 27살' 음바페의 눈물, 9년 연속 발롱도르 무관 '사실상 확정'

4.

후배 상습 폭행-갑질로 퇴출 1지명 우완, 멕시코리그 세이브 1위[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]토트넘에 한국 선수 없다! 양민혁, 챔피언십 포츠머스 임대..."YANG 플레이 지켜본 특권 누렸어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.