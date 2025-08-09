스포츠조선

허성태, '오겜' 뜨니 변했다는 소문에 "공황장애 앓아, 사지 떨려 촬영 중단" ('놀면 뭐하니')

최종수정 2025-08-09 19:17

허성태, '오겜' 뜨니 변했다는 소문에 "공황장애 앓아, 사지 떨려 촬영…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '놀면 뭐하니?' 허성태가 '오징어게임' 이후 갑작스러운 인기에 공황장애까지 겪었다고 고백했다.

9일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 '인사모 특집'이 그려졌다.

유명하지만 그에 비해 인기가 없는 '인사모(인기없는 사람들의 모임)' 후보를 찾아 나선 멤버들.

유재석과 이이경이 만날 후보는 이이경과 친분이 있는 사이라고. 유재석은 "이분이 여기 나오는 게 맞나 싶다. 월드 아니냐"고 의심했지만 이이경은 "월드긴 한데 생각만큼 월드는 아니"라고 단호하게 말했다.

이이경과 유재석이 만난 후보는 배우 허성태. 허성태는 '오징어게임'을 통해 월드 와이드 빌런으로 등극했다. 허성태는 이미 '인사모'에 대해 알고 있었다. 유재석에게 초대장을 받은 허성태는 "저도 인기 없다. 팬카페 회원도 30명"이라고 쿨하게 인정했다.


허성태, '오겜' 뜨니 변했다는 소문에 "공황장애 앓아, 사지 떨려 촬영…
'범죄도시'에도 출연했던 허성태. 장첸의 대사로 유명한 '내 누군지 아니?'도 원래는 허성태가 먼저 한 대사라고. 허성태는 "사람들이 다 윤계상 배우 대사로 기억하더라"라고 말했고 유재석은 "장첸한테 밀렸다"고 안타까워했다.

매일 팔로워 수를 체크한다는 허성태. 허성태는 "'오징어게임' 때문에 팔로우 수가 240만 명까지 갔다. 휴대전화도 꺼졌는데 아니나 다를까 하루에 천 명씩 빠졌다"며 "128만까지 내려갔다가 '굿보이' 이후로 조금씩 다시 올라가고 있다"고 밝혔다.

하지만 허성태는 "그때 공황장애가 왔다"며 "갑자기 주목을 받으니까 모든 스태프들이 다 감시자같더라. '너 얼마나 연기 잘하나 보자' 이렇게 쳐다보는 거 같더라. 사지가 떨려서 촬영을 접었다.그런 건 처음 겪었다. 그래서 병원도 가고 상담도 받았다"고 털어놨다.


이에 이이경은 "그때쯤 연락이 안 됐구나"라고 놀라며 "그때 소문이 많았다. '오징어 게임' 잘돼서 변했다더라"라고 밝혔다. 그러자 허성태는 "다들 변했다고 오해했다. 난 아무것도 한 게 없는데"라고 털어놨고 이이경은 "아픈 줄 몰랐다"며 미안해했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'35세' 강혜연, 12년만 첫 정산 후 눈물 "난 부모님 등골브레이커" ('가보자고')

2.

전현무 "소개팅 중 피곤해서 '20분 자도 되냐' 물어...그대로 소개팅 종료" ('전현무계획2')

3.

강소라, '20kg 감량' 후 유지 할 만...4년만 라면 먹방 이어 "세뇌시켜라" ('솔플레이')

4.

이순실, '위고비' 부작용?..."1kg 밖에 안 빠져" 분통 ('사당귀')

5.

이영애, 이태원 저택서도 '유기농 라이프'…없는 게 없는 '마당 텃밭' 자랑

연예 많이본뉴스
1.

'35세' 강혜연, 12년만 첫 정산 후 눈물 "난 부모님 등골브레이커" ('가보자고')

2.

전현무 "소개팅 중 피곤해서 '20분 자도 되냐' 물어...그대로 소개팅 종료" ('전현무계획2')

3.

강소라, '20kg 감량' 후 유지 할 만...4년만 라면 먹방 이어 "세뇌시켜라" ('솔플레이')

4.

이순실, '위고비' 부작용?..."1kg 밖에 안 빠져" 분통 ('사당귀')

5.

이영애, 이태원 저택서도 '유기농 라이프'…없는 게 없는 '마당 텃밭' 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

"배터리 파트, 김도현 다 반성해야" 데이비슨에 또 맞은 충격...이범호 감독 왜 쓴소리 날렸나 [창원 현장]

2.

"고의로 경기에서 패하면 3700만원 줄게" 1년간 18억 번 어느 승부조작범의 용기있는 고백, 그를 바꾼 한 사람

3.

한화 나와! 롯데 벨라스케즈+감보아, 한화전 출격 예고…'현존 최강' 폰세+와이스와 빅뱅 [부산포커스]

4.

'엄청난 비 구름' KIA-NC전, 우천 취소...10일 선발 로건-이의리 그대로 [창원 현장]

5.

롯데 벨라스케즈 옷피셜 떴다. 하트 요청에 환한 미소로 포즈 취한 뉴 에이스[부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.