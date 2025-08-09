이민우, ‘딸맘’ 돌싱녀와 결혼→부모님에 합가 제안 “수입 없어 독립 불…

스포츠조선

이민우, ‘딸맘’ 돌싱녀와 결혼→부모님에 합가 제안 “수입 없어 독립 불가” (‘살림남’)[종합]

최종수정 2025-08-09 22:58

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 신화 멤버 이민우가 6살 딸을 둔 싱글맘 예비신부를 공개한 가운데, 부모님에게 합가 의사를 밝혀 눈길을 끌었다.

9일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에는 이민우가 출연했다.

이민우는 이날 제작진에게 "저 이제 장가간다"라며 깜짝 결혼 발표를 했다. 이어 "2013년 1월 일본투어 일정을 마치고 지인을 만나는 자리였는데, 그 자리에서 아내를 처음 만나게 됐다. 근데 현재 홀몸이 아니고 뱃속에 아이가 있다"라며, 예비신부가 열애 3개월 만에 임신했다는 소식을 전했다. 이민우는 "양양에 놀러갔을 때 아이가 생겼다"라며 12년 전 두 사람이 처음 만났을 때의 모습, 현재 커플 사진도 공개해 눈길을 끌었다.

이민우는 "2018년에 그 친구를 본 게 마지막이었다. 오랜만에 연락을 했는데 그 친구가 힘든 시간을 보냈더라. 6살 딸도 있고 이혼도 했더라"라며 예비신부의 속사정도 전했다.


이민우 아버지는 "(예비 며느리가) 이혼한 사람이라는 사실을 아들이 나중에 말해주더라. 임신했다고 해서 나도 의아했지만, 거기에 대한 책임은 져야 할 거 아닌가. 아들이 방송 활동을 활발하게 했으면 결혼 발표를 하기 좋았을 텐데, 수입도 적고 사기까지 당하고 나서 위축된 것 같다"라고 이야기했다. 이민우 어머니는 "주변에 결혼 소식을 얘기하고 싶지 않았다"라며 걱정스러운 마음도 내비쳤다.

이민우 누나도 당황한 기색이 역력했다. 그는 "저는 엄마에게 동생의 소식을 전해 들었다. 만났다 헤어질 수 있는 거니, 인정하고 싶지 않았다. 재혼에 아이도 있다는 얘기를 듣고, 누나 입장에서는 민우가 내게 얘길 안 해주길 바랐다"라고 밝혔다.

이민우는 이후 부모님에게 아내, 6살 딸과 합가하고 싶다는 이야기를 전했다. 어머니는 가슴을 치며 "좁아서 어떻게 사나. 나 미친다"라며 답답해했다. 이민우가 부모님과 합가하려는 이유는 경제적인 사정 때문이었다. 이민우는 제작진에게 "저는 지금 독립할 수 있는 환경이 안 된다. 고정 수입이 딱히 없어서 많이 고민이다"라고 털어놨다. 이민우는 최근 26억 사기 피해를 당해 안면 마비 증상까지 보였던 바다.


이민우는 당초 예비신부에게 예비신부가 거주 중인 일본에 자신이 가겠다고 했지만, 예비신부가 반대했다고 알렸다. 예비신부는 이민우에게 "시부모님을 위해서라도 한국에서 아이를 낳는 게 맞고, 시부모님과 같이 지내고 싶다"라고 했다고. 일본 생활을 정리하고 한국으로 오겠다는 거였다. 이를 들은 이민우 부모님은 "요즘 시부모와 살려는 사람은 10분의 1도 안된다. 같이 살겠다는 말 한마디가 내 마음에 와닿았다"라며 예비 며느리를 기특하게 봤다.


이민우는 그날 저녁 예비신부에게 영상 통화를 걸었다. 이민우는 "부모님과 얘기 잘 됐냐"라는 예비신부의 질문에 "얘기 잘 했으니 걱정 안 해도 된다. 부모님이 좋은 얘기 많이 해주셨다"라며 애써 돌려 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com

