스포츠조선

쯔양, 곱창 40인분 먹어도 44kg "살 계속 빠져, 병원 가도 이상 無" ('전참시')

기사입력 2025-08-09 23:40


쯔양, 곱창 40인분 먹어도 44kg "살 계속 빠져, 병원 가도 이상 …

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '전참시' 쯔양이 엄청난 먹방에도 깡마른 모습으로 패널들을 놀라게 했다.

9일 방송된 MBC 예능프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 먹방 유튜버 쯔양, 배우 이세희가 출연했다.

구독자 1,230만 명의 먹방 유튜버 쯔양. 송은이는 "쯔양이 실제로는 얼마나 말랐을까 궁금했다. 실물과 화면이 간극이 있으니까. 근데 실물이 훨씬 말랐다"고 놀랐다. 홍현희는 쯔양의 몸무게를 물었고 쯔양은 "제가 44~46kg 왔다 갔다 한다. 요즘 자꾸 살이 빠진다. 병원도 가봤는데 이상이 없다. 먹는 양이 줄었나?"라고 말해 모두를 놀라게 했다.


쯔양, 곱창 40인분 먹어도 44kg "살 계속 빠져, 병원 가도 이상 …
이에 양세형은 "그건 아닌 거 같다. 원래 쯔양이 곱창을 25인분까지 먹었는데 최근 40인분을 먹었다더라"라고 밝혔다. 심지어 쯔양은 하루에 3만 kcal를 먹은 적이 있다고. 이는 최대도 아니었다며 "24시간 동안 얼마나 먹나 재봤는데 3만 kcal였다"고 덤덤하게 말했다.

전현무는 이영자에게 "쯔양에 비하면 누나도 소식좌"라고 말했고 이영자는 "난 쯔양에 비하면 산다라박이다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

21세 신인 男배우, 톱스타 공개 저격..“성형 후 젊은 배역 차지”

2.

'강남 80평家' 백지영, 라이브 중 재산공개..."집 한 채+차 두대"

3.

한강 ‘괴물’ 정체..전문가 “수달 두 마리가 물속서 장난치는 것”

4.

'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"

5.

'김지민♥' 김준호, 임신준비 한다더니..."좋은 기운 받았다"

연예 많이본뉴스
1.

21세 신인 男배우, 톱스타 공개 저격..“성형 후 젊은 배역 차지”

2.

'강남 80평家' 백지영, 라이브 중 재산공개..."집 한 채+차 두대"

3.

한강 ‘괴물’ 정체..전문가 “수달 두 마리가 물속서 장난치는 것”

4.

'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"

5.

'김지민♥' 김준호, 임신준비 한다더니..."좋은 기운 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 LA 이적, 과르디올라가 진짜 기뻐할 거야!" SON 미국 선배가 밝힌 파격 주장..."토트넘은 빈자리 겨우 채워야 할 수도"

2.

"집에 온 것 같다" LA서 만난 '토트넘 전 현직 캡틴' 손흥민-요리스의 진한 포옹...5년 전 사건에 "내가 실수했다"

3.

요리스만이 아니었네? LAFC 이적한 '호동생' 손흥민의 깜짝 고백 "메시 때문에 미국행 결심했어"

4.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

5.

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 선택인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.