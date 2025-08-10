백지영 "재산 강남 80평대 집 1채, 차 2대…♥정석원, 돈 잘 안써"…

9일 백지영의 유튜브 채널에는 '정석원 댓글보고 극대노한 남편바보 백지영의 진짜 무서운 모습'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
공개된 영상에서 백지영은 정석원과 함께 1000여명의 시청자와 소통하는 시간을 가졌다. 부부는 시청자의 질문에 허심탄회하게 답을 하며 즐거운 시간을 보냈다. 딸 하임이에 대해서는 "부모가 연예인인 걸 당연하게 생각한다. 초등학교 2학년이 되니 직업이라는 걸 안다"고 말했고, 정석원의 배우 복귀에 대해서는 "기다리고 있다. 동네 양아치 역할을 해봤으면 좋겠다"고 답했다.
또 백지영은 '남편놈이 설거지 안한대요'라는 댓글이 정석원을 향한 것이라고 오해하고 "누가 남편놈이라고 했냐"며 살기 어린 눈빛을 보내 '남편바보'의 면모를 보이기도 했다.
특히 백지영은 재산 규모에 대해 "차 두대, 집 한채 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "자기 재산"이라는 정석원의 말에 "우리 재산이다. 남편은 돈을 정말 안 쓴다. 하임이랑 편의점 가거나 문구점 갈 때, 골프갈 때 캐디피 정도 낸다. 남편 헬스장에서 생기는 수익으로 쓴다"고 애정을 드러냈다. 여기에 '에르메스백 침수시키며 사는 정도'라는 자막이 더해져 웃음을 안겼다.
9년 연상연하 커플인 백지영과 정석원은 2013년 결혼해 2017년 딸 하임이를 품에 안았다. 두 사람은 서울 논현동에 있는 80평대 아파트에 거주 중이며, 딸은 1년 학비가 3000만원인 국제학교에 다니고 있다.