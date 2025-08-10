연우·하영, 장윤정 없이 여행갔다 대참사..전력질주 했지만 '역부족' (…

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '내 아이의 사생활'에서 '도도프렌즈'의 우정 여행 마지막 이야기가 펼쳐진다.
그러나 다음 역에서 엄마 장윤정의 평소 가르침을 떠올린 하영이 덕분에 동생들과 언니, 오빠들이 무사히 재회에 성공한다는 전언. 이를 보던 장윤정도 "내가 하영이한테 평소에 맨날 하던 말대로 했다"며 감탄한다고 해 하영이가 기억한 엄마의 가르침은 무엇일지 관심이 쏠린다.
마지막으로 홍콩의 아름다운 야경을 감상하며 여행을 마무리한 '도도프렌즈'. 이 자리에서 아이들은 어른들도 놀랄 명언을 쏟아내며 소감을 전해 웃음과 감탄을 동시에 자아낸다는데. 특히 언니, 오빠들의 명언 파티에 실시간으로 지쳐가는 하영이의 대비가 스튜디오를 초토화시켰다고 해 궁금증을 증폭시킨다.
한편 '도도프렌즈'의 웃음과 감동이 가득한 우정 여행 마지막 날 풍경을 확인할 수 있는 ENA 일요 예능 '내 아이의 사생활'은 오늘(10일) 저녁 7시 50분 방송된다.
