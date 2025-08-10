윤시윤 한강뷰家 청결상태에 김준호→서장훈 경악.."이러면 결혼도 못해"(…

스포츠조선

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 윤시윤이 '깔끔왕'다운 면모를 유감없이 드러냈다.

10일 SBS '미운 우리 새끼' 측은 '김종민×김준호, 윤시윤의 깔끔한 성격 고치기 위한 집들이★'이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 영상에서 윤시윤은 자신의 한강뷰 자택인 '시윤 하우스'에 김종민과 김준호를 초대하며 손님맞이 준비에 분주한 모습을 보였다.

윤시윤은 직접 통삼겹살을 오븐에 넣고, 에피타이저로 크루아상까지 굽는 등 정성 가득한 집들이 음식을 준비했다.

하지만 약속 시간보다 이른 두 손님의 갑작스러운 방문으로 당황스러운 상황이 펼쳐졌다.

한강이 한눈에 보이는 거실에는 커다란 테이블과 의자가 놓여 있었고, 양옆에는 책으로 가득 찬 깔끔한 인테리어가 인상적이었다. 이를 본 김준호는 "여자 집보다 더 깔끔하다"며 감탄했고, "책도 이렇게 많냐"고 놀라움을 감추지 못했다.

하지만 입장과 동시에 "배가 너무 아파서 화장실 좀 써야겠다"고 말한 김준호의 한 마디에 분위기가 반전됐다.


평소 '결벽증에 가까운 깔끔함'으로 유명한 윤시윤은 당황한 듯 "화장실이요?"라고 되물었고, 김종민은 옆에서 "영역 표시하러 온 거냐"며 장난을 쳤다.


윤시윤은 결국 "1층 로비에 가시면 화장실이 있다"고 안내해 웃음을 자아냈지만, 김준호는 "미친 거냐. 화장실 어디냐"고 물러서지 않았고, 윤시윤은 "우리 엄마가 와도 못 쓴다"고 난감해했다.

결국 김준호는 윤시윤 어머니도 사용하기 어렵다는 '금단의 공간' 화장실에 입성, 볼일을 마치고는 개운한 표정으로 돌아왔다.

이후 윤시윤이 정성껏 준비한 에피타이저 크루아상이 완성됐고, 그가 자리를 비운 사이 김준호는 "얘 너무 깔끔하다. 장훈이 형 수준이다"라며 혀를 내둘렀다.

이때 스튜디오에서 VCR을 보고 있던 서장훈은 "아니다. 저랑은 완전 다르다"고 선을 그어 웃음을 안겼다.

김종민 또한 "저러면 결혼도 못 해. 내려놓는 법을 가르쳐야 한다"며 윤시윤을 위해(?) 비밀 작전에 돌입했다.

잠시 후 윤시윤이 크루아상을 들고 돌아오자, 김준호와 김종민은 일부러 빵 부스러기를 바닥에 흘리며 먹거나, 빵을 집은 손을 식탁보에 닦는 등의 행동으로 윤시윤을 도발해 그를 또 한 번 당황하게 만들었다.

한편, 좌충우돌 윤시윤 집들이 이야기는 오늘(10일) 밤 9시 SBS '미운 우리 새끼' 를 통해 공개된다.

