스포츠조선

'주윤발이 누군데?'…'장윤정♥도경완 ' 子女 연우·하영, 주윤발 사진에 "마술사야?"(내생활)

기사입력 2025-08-10 10:34


'주윤발이 누군데?'…'장윤정♥도경완 ' 子女 연우·하영, 주윤발 사진에…

[스포츠조선 고재완 기자] "주윤발이 누군데?"

10일 방송되는 ENA 일요예능 '내 아이의 사생활'(이하 '내생활') 33회에서는 '도도프렌즈' 5인방 연우, 하영, 재원, 예하, 서하의 우정 여행 마지막날 이야기가 그려진다. 홍콩의 먹거리·볼거리·배움이 모두 담긴 하루가 아이들에게 어떤 추억과 변화를 남길지 기대를 모은다.

이날 아이들은 아빠 도경완이 추천한 홍콩의 명소, 배우 주윤발이 즐겨 찾는 맛집을 찾아 하루를 시작한다. 긴 대기 끝에 입장한 식당 곳곳에는 '영원한 따거' 주윤발의 사진이 걸려 있었지만, 아이들은 "마술사야?"라는 엉뚱한 추측으로 웃음을 자아낸다. 이처럼 주윤발이 누군지도 모르는 아이들이 도경완이 내준 '주윤발 만나면 사인 받아오기' 미션을 완수할 수 있을지 궁금증을 더한다.

이어 다음 여행지로 이동하던 중, 트램에서 하영이와 서하가 미처 내리지 못하는 사건이 발생한다. 깜짝 놀란 연우, 재원, 예하는 동생들이 탄 트램을 따라잡기 위해 전력 질주하지만, 트램의 속도를 뛰어 따라잡기에는 역부족. 특히 연우와 재원은 지쳐 달리기를 멈추게 되고, 위기감이 고조된다.

그러나 다음 역에서 엄마 장윤정의 평소 가르침을 떠올린 하영이 덕분에 동생들과 언니, 오빠들이 무사히 재회에 성공한다는 전언. 이를 보던 장윤정도 "내가 하영이한테 평소에 맨날 하던 말대로 했다"며 감탄한다고 해 하영이가 기억한 엄마의 가르침은 무엇일지 관심이 쏠린다.

또한 아이들은 아시아 2위 글로벌 명문 대학교, 홍콩대 투어도 진행한다. 아이들은 캠퍼스를 둘러보며 견문을 넓히고, 홍콩대학교에서 공부를 하고 있는 학생들의 경험담을 귀 기울여 들으며 앞으로 인생 방향을 설정하는 등 뜻깊은 시간을 보낸다.

마지막으로 홍콩의 아름다운 야경을 감상하며 여행을 마무리한 '도도프렌즈'. 이 자리에서 아이들은 어른들도 놀랄 명언을 쏟아내며 소감을 전해 웃음과 감탄을 동시에 자아낸다는데. 특히 언니, 오빠들의 명언 파티에 실시간으로 지쳐가는 하영이의 대비가 스튜디오를 초토화시켰다고 해 궁금증을 증폭시킨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

