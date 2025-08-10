'주윤발이 누군데?'…'장윤정♥도경완 ' 子女 연우·하영, 주윤발 사진에…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "주윤발이 누군데?"
이어 다음 여행지로 이동하던 중, 트램에서 하영이와 서하가 미처 내리지 못하는 사건이 발생한다. 깜짝 놀란 연우, 재원, 예하는 동생들이 탄 트램을 따라잡기 위해 전력 질주하지만, 트램의 속도를 뛰어 따라잡기에는 역부족. 특히 연우와 재원은 지쳐 달리기를 멈추게 되고, 위기감이 고조된다.
그러나 다음 역에서 엄마 장윤정의 평소 가르침을 떠올린 하영이 덕분에 동생들과 언니, 오빠들이 무사히 재회에 성공한다는 전언. 이를 보던 장윤정도 "내가 하영이한테 평소에 맨날 하던 말대로 했다"며 감탄한다고 해 하영이가 기억한 엄마의 가르침은 무엇일지 관심이 쏠린다.
마지막으로 홍콩의 아름다운 야경을 감상하며 여행을 마무리한 '도도프렌즈'. 이 자리에서 아이들은 어른들도 놀랄 명언을 쏟아내며 소감을 전해 웃음과 감탄을 동시에 자아낸다는데. 특히 언니, 오빠들의 명언 파티에 실시간으로 지쳐가는 하영이의 대비가 스튜디오를 초토화시켰다고 해 궁금증을 증폭시킨다.
