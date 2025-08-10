1위 블랙핑크-2위 아이브-3위 레드벨벳

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크가 8월 걸그룹 브랜드 평판 1위를 차지했다.
2025년 8월 걸그룹 브랜드평판 30위 순위는 블랙핑크, 아이브, 레드벨벳, 트와이스, 오마이걸, 아이들, 키키, 에이핑크, 르세라핌, 프로미스나인, 우주소녀, 베이비몬스터, 아일릿, 스테이씨, 하이키, 걸스데이, 엔믹스, 에스파, 피프티피프티, 하츠투하츠, 트리플에스, 마마무, 이즈나, 케플러, 캣츠아이, ITZY, 시그니처, 비비지, 미야오, 유니스 순이었다.
|
3위 레드벨벳 브랜드는 참여지수 7만 5344 미디어지수 84만 4945 소통지수 126만 7934 커뮤니티지수 173만 2888이 되면서 브랜드평판지수 392만 1111로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 361만 8989과 비교해보면 8.35% 상승했다.
4위 트와이스 브랜드는 참여지수 11만 9136 미디어지수 53만 4422 소통지수 76만 7759 커뮤니티지수 143만 9433이 되면서 브랜드평판지수 286만 750으로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 398만 3562와 비교해보면 28.19% 하락했다.
5위 오마이걸 브랜드는 참여지수 5만 4536 미디어지수 48만 4375 소통지수 71만 1784 커뮤니티지수 86만 3490이 되면서 브랜드평판지수 211만 4185로 분석됐다. 지난 7월 브랜드평판지수 2,42만 7175와 비교해보면 12.90% 하락했다.
|
이어 "블랙핑크 브랜드에 대한 링크분석에서는 '돌파하다, 경쟁하다, 도전하다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '뛰어, 9주년, 월드투어'가 높게 나왔다. 블랙핑크 브랜드에 대한 긍부정비율 분석에서는 긍정비율 92.02%로 분석됐다."라고 브랜드 빅데이터 분석했다.
걸그룹 브랜드평판 2025년 8월 분석에는 블랙핑크, 아이브, 레드벨벳, 트와이스, 오마이걸, 아이들, 키키, 에이핑크, 르세라핌, 프로미스나인, 우주소녀, 베이비몬스터, 아일릿, 스테이씨, 하이키, 걸스데이, 엔믹스, 에스파, 피프티피프티, 하츠투하츠, 트리플에스, 마마무, 이즈나, 케플러, 캣츠아이, ITZY, 시그니처, 비비지, 미야오, 유니스, 키스오브라이프, 에프엑스, EXID, 우아, 이달의 소녀, 베이비돈크라이, 드림캐쳐, 세이마이네임, 키라스, 리센느, 퍼플키스, 브브걸, 이프아이, 클라씨 , 힛지스, 블랙스완, 아이칠린, 유스피어, 영파씨, 비웨이브를 분석했다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com