빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희…

[스포츠조선 김소희 기자] 국민가수 코요태가 유쾌한 입담을 자랑했다.
그러자 김대희는 "무슨 소리 하는 거냐. '밥묵자'인데 밥을 먹고 오면 어떻게 하냐"며 "마나님한테 '촬영이 먹는 거라 그냥 나갈게'하고 나오면 되는 거 아니냐. 꼭 '밥묵자' 하면 밥을 먹고 오는 사람이 있다"고 호통을 쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
그러자 빽가는 "저는 저녁 약속이 있어서.."라고 식사를 중단했고, 결국 김대희를 폭소케 했다.
빽가는 "누구랑 먹냐"는 물음에 "패션하는 친구들이랑 많이 친해서"라고 답했다. 이에 김종민은 곧바로 "유튜브 하고 있다"며 빽가의 유튜브 채널 '빽가형'을 홍보했다.
이때 신지가 "저도 있다. '어떠신지'다"라고 하자, 김종민은 "보시지 않았냐"고 너스레를 떨었다. 신지는 "조용히 안 해?"라고 당황했지만, 빽가까지 "최고 조회수 600만 나왔죠?"라며 장난을 거들었다. 이는 최근 신지가 자신의 유튜브를 통해 예비신랑 문원이 돌싱(이혼 경력 있음)임을 밝힌 사실을 언급한 것.
이에 김대희는 "조용히 해라. 당사자가 심기가 불편해 할 수 있는 질문은 안 할 거다"라고 다독였고, 신지는 "불편하지는 않은데, 둘이 자꾸 옆에 약올리니까.."라고 답했다.
그제야 김대희도 "사실 나도 영상 봤다"고 실토했고, 빽가는 화제의 장면인"잠깐 화장실 좀 다녀오겠습니다"를 유쾌하게 재연해 현장을 폭소케 했다.
끝으로 김대희는 "내가 이래서 코요태를 좋아한다. 위트가 있다"며 멤버들의 유쾌한 분위기에 박수를 보냈다.
신지는 최근 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 발표한 뒤, 전국민적인 '결혼 반대' 여론에 직면했다. 이에 신지는 지난달 8일 자신의 소속사와 함께 의혹을 해명하는 각종 문서들을 공개하며 "걱정 어린 의견과 의혹을 모두 확인했으며 사실이 아니라는 것을 확인했다"고 밝혔다. 하지만 일부 여론은 계속해서 부담을 주고 있는 상황. 이에 신지는 자신의 유튜브 채널을 통해 "응원해주시는 분들이 많이 생겼다"며 "댓글을 놓지 않고 읽은 게 잘했다고 생각했다. 결혼에 대한 생각이 있다면 천천히 지켜봐 달라"고 당부했다. 이후 신지는 문원에 대한 언급은 자제하고 새 앨범 활동에 몰두하고 있다.
한편, 코요태는 지난 6일 6시 각종 음원사이트를 통해 신곡 '콜미'를 발매했다.
신곡 '콜미'는 레트로와 EDM을 결합한 신개념 장르의 곡으로, 코요태 특유의 마이너 감성 멜로디 위에 "콜미"라는 후킹한 가사가 반복되는게 특징이다. 중독성 강한 후렴과 에너지 넘치는 리듬, 따라 하고 싶은 포인트 안무까지 더해져 리스너들의 눈과 귀를 동시에 사로잡을 예정이다.