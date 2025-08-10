스포츠조선

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

최종수정 2025-08-10 15:25

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희…

[스포츠조선 김소희 기자] 국민가수 코요태가 유쾌한 입담을 자랑했다.

9일 유튜브 채널 '꼰대희'에는 '종민, 빽가만 보냈더니 답답해서 직접 나온 신지랑 물냉면 한 그릇'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. .영상에는 그룹 코요태의 김종민, 신지, 빽가가 게스트로 출연해 김대희와 함께 식사를 나누며 유쾌한 시간을 보냈다.

이날 '꼰대희'로 변신한 김대희는 특유의 능청스러운 말투로 "밥먹자"고 숟가락을 들었지만, 김종민은 "저는 밥 먹었다. 아침 먹고 왔다. 신혼이라"라고 실토했다.

그러자 김대희는 "무슨 소리 하는 거냐. '밥묵자'인데 밥을 먹고 오면 어떻게 하냐"며 "마나님한테 '촬영이 먹는 거라 그냥 나갈게'하고 나오면 되는 거 아니냐. 꼭 '밥묵자' 하면 밥을 먹고 오는 사람이 있다"고 호통을 쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.


빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희…
결국 김대희의 말에 못 이긴 멤버들은 각자 원하던 음식인 불고기, 피자, 냉면 등을 맛있게 먹기 시작했다.

신지는 "너무 맛있다"며 만족감을 드러냈고, 김대희는 "오늘 이야기 안 해도 된다. 국민가수 코요태를 모르는 사람이 어딨냐. 그냥 밥만 먹고 가도 된다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

그러자 빽가는 "저는 저녁 약속이 있어서.."라고 식사를 중단했고, 결국 김대희를 폭소케 했다.

빽가는 "누구랑 먹냐"는 물음에 "패션하는 친구들이랑 많이 친해서"라고 답했다. 이에 김종민은 곧바로 "유튜브 하고 있다"며 빽가의 유튜브 채널 '빽가형'을 홍보했다.


이때 신지가 "저도 있다. '어떠신지'다"라고 하자, 김종민은 "보시지 않았냐"고 너스레를 떨었다. 신지는 "조용히 안 해?"라고 당황했지만, 빽가까지 "최고 조회수 600만 나왔죠?"라며 장난을 거들었다. 이는 최근 신지가 자신의 유튜브를 통해 예비신랑 문원이 돌싱(이혼 경력 있음)임을 밝힌 사실을 언급한 것.

이에 김대희는 "조용히 해라. 당사자가 심기가 불편해 할 수 있는 질문은 안 할 거다"라고 다독였고, 신지는 "불편하지는 않은데, 둘이 자꾸 옆에 약올리니까.."라고 답했다.

그제야 김대희도 "사실 나도 영상 봤다"고 실토했고, 빽가는 화제의 장면인"잠깐 화장실 좀 다녀오겠습니다"를 유쾌하게 재연해 현장을 폭소케 했다.

끝으로 김대희는 "내가 이래서 코요태를 좋아한다. 위트가 있다"며 멤버들의 유쾌한 분위기에 박수를 보냈다.

신지는 최근 가수 문원과 내년 상반기 결혼을 발표한 뒤, 전국민적인 '결혼 반대' 여론에 직면했다. 이에 신지는 지난달 8일 자신의 소속사와 함께 의혹을 해명하는 각종 문서들을 공개하며 "걱정 어린 의견과 의혹을 모두 확인했으며 사실이 아니라는 것을 확인했다"고 밝혔다. 하지만 일부 여론은 계속해서 부담을 주고 있는 상황. 이에 신지는 자신의 유튜브 채널을 통해 "응원해주시는 분들이 많이 생겼다"며 "댓글을 놓지 않고 읽은 게 잘했다고 생각했다. 결혼에 대한 생각이 있다면 천천히 지켜봐 달라"고 당부했다. 이후 신지는 문원에 대한 언급은 자제하고 새 앨범 활동에 몰두하고 있다.

한편, 코요태는 지난 6일 6시 각종 음원사이트를 통해 신곡 '콜미'를 발매했다.

신곡 '콜미'는 레트로와 EDM을 결합한 신개념 장르의 곡으로, 코요태 특유의 마이너 감성 멜로디 위에 "콜미"라는 후킹한 가사가 반복되는게 특징이다. 중독성 강한 후렴과 에너지 넘치는 리듬, 따라 하고 싶은 포인트 안무까지 더해져 리스너들의 눈과 귀를 동시에 사로잡을 예정이다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

2.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

3.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

연예 많이본뉴스
1.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

2.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

3.

[SCin스타] 남보라, 뜬금 '이혼설' 해명 후 되찾은 '아이돌 외모'

4.

애즈원 크리스탈, 故 이민 추모 “나의 반쪽, 평생 그리울 것” [전문]

5.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 레비 회장 제정신인가, '레전드' 손흥민 빈자리 채울 충격 선택..."최전방 '1500억 세모발 공격수' 영입 낙점"

2.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

3.

후보는 KIA 뿐인데? 교체설 사실이었나, ML 47홈런 타자 "KBO 제안 받았다"

4.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

5.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.