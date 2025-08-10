윤형빈 "김종국과 붙는다면? 스파링은 져도 실전에선 이길 것" 파격 도전…

스포츠조선

[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 윤형빈이 김종국과 은근한 라이벌 의식을 전했다.

10일 유튜브 채널 '조동아리'에는 52번째 에피소드 ''조동아리' 다음은 '짐종국'ㅣ링 위에서 한번 붙어 보실래요? 개그+파이터=개이터 윤형빈'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 윤형빈은 파이터로서, 또 무대와 사업을 오가는 도전가로서의 면모를 아낌없이 보여줬다.

윤형빈은 최근 유튜브 채널 삭제를 걸고 치렀던 밴쯔와의 맞대결 비화를 털어놨다. 유도 선수 출신의 밴쯔를 상대로 윤형빈은 한 달간 그래플링, 레슬링, 체력 훈련에 몰두했다고 설명했다. 그런데 밴쯔가 예상외로 타격전을 선택했고, 윤형빈은 경기 시작 1분 42초 만에 TKO 승리를 거뒀다고 전했다.

김수용은 레슬링 연습으로 인해 윤형빈의 귀가 파이터들의 상징인 '만두 귀'가 됐다고 말했다. 그러자 윤형빈은 "'만두 귀'까진 아니고 '납작만두 귀'가 됐다"고 특유의 센스를 발휘해 웃음을 자아냈다.

윤형빈은 자신의 '격투 DNA'가 태권도 선수 출신 아버지에게서 온 것이라고 전했다. 그는 88 서울 올림픽 당시 길거리에서 쿠웨이트 태권도 선수에게 뒤돌려차기를 날린 아버지의 일화를 공개해 관심을 모았다.

윤형빈은 연예계 숨겨진 '짱'들을 공개했다. 그는 배우 이재윤, 개그맨 이문재, 안일권, 트로트 가수 이대원이 알려지지 않은 실력자들이라고 밝혔다. 이어 지석진이 "김종국과 로드FC 룰로 붙으면 어떻게 될 것 같냐"고 묻자 "김종국 형님이 다니는 체육관 관장과 절친이다. 관장의 평가는 '스파링에서는 윤형빈이 질 것이다. 그러나 실전에선 우세할 것'이라고 했다"고 말했다. 그러면서 "최근 김준호 형님 결혼식에서 같은 엘리베이터를 탔는데 종국 형님이 날 살짝 견제하는 것 같다"며 특유의 유머를 곁들였다.


사업가이자 제작자로서의 도전기도 이어졌다. 특히 개그 아이돌 코쿤과의 동고동락한 사연은 불굴의 정신을 가진 제작자 윤형빈을 엿볼 수 있는 순간이었다. 그는 코쿤이 일본 개그 프로그램에서 1위를 차지하고, 현지에서 쇼케이스를 열고 본격적인 활동을 할 채비를 마쳤지만 코로나19로 그 기회가 날아가 버린 안타까운 사연을 전했다.

하지만 윤형빈은 "일본에서 가능성을 봤으니 영어권에서 될 것"이라는 확신을 가지고 호주 애들레이드 페스티벌, 영국 에든버러페스티벌에 참가했다고 말했다. 초기에는 예매율이 저조했지만 입소문으로 매진을 이끌어냈고, 영국에선 '브리튼즈 갓 탤런트' PD의 러브콜을 받았다고도 말해 이목을 집중시켰다.

윤형빈은 윤형빈소극장 사업을 정리하고 새롭게 시작한 K팝 전문 공연장 'K팝 스테이지'에 대해서도 이야기했다. 그는 "현재 작은 공연들을 하고 있는데, 시그널은 나쁘지 않다"라며 "원래 공연장을 알리기까지 시간이 필요하다"고 전했다. 이어 아이돌 오디션 프로그램 제작 계획도 밝혔다. 김수용은 "방송 플랫폼은 내가 연결해 주겠다"며 "'조동아리'에서 해"라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.
