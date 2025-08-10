연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 엄지인 KBS 아나운서가 '연세대 김태희'로 불렸던 과거 사진을 공개했다.
10일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인의 모교인 연세대의 한궁어학당 출강에 나섰다.
김숙은 "아무리 서울대를 나왔더라도 연대에 가는데 저게 뭐냐"라 했고 이정민 역시 "예의가 없다"라고 타박했다.
엄지인은 "벗어!"라 했지만 두꺼운 옷 안에는 서울대 티셔츠를 또 입고 있었다. 엄지인은 "여기서 그 옷은 진짜 부끄러운 옷이다"라 했지만 김진웅은 "이 건 제 영혼이다. 저는 다른 대학 붙어도 안가고 삼수를 했다"라며 자부심을 보였다.
|
'누가 더 튀는 후배였냐'는 질문에 전현무는 "저는 저 정도로 눈치없진 않았죠?"라 물었지만 이정민은 "전현무씨요? 전현무는 역대급이었다"라고 폭로했다.
엄지인은 "여기 이 백양로에 추억이 많다. 많은 사람들이 연락처도 물어보고, 많은 남자들을 울렸다"라 자랑했다. 김진웅은 "선배가 많이 우신 거 아니냐"고 갸우뚱 했다.
엄지인은 "내가 연대 김태희였다"라 했고 전현무는 "김태희 아니고 김대희 아니냐. 김대희 형이랑 닮았다"고 놀렸다.
뒤이어 엄지인의 대학생 시절 사진이 공개됐다. 김태희와 비교 사진에 박명수는 "북에서 오신 분 아니냐"라 했고 이순실 역시 "북한의 망책(정보망이나 간첩망의 우두머리) 같다"라고 농담했다.
shyun@sportschosun.com