스포츠조선

연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

최종수정 2025-08-10 17:57

연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 엄지인 KBS 아나운서가 '연세대 김태희'로 불렸던 과거 사진을 공개했다.

10일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인의 모교인 연세대의 한궁어학당 출강에 나섰다.

엄지인은 연세대에서 김진웅을 기다렸다. 김진웅은 무더운 날씨에도 두꺼운 점퍼를 입었다. 바로 서울대 과점퍼를 자랑하기 위한 것.

김숙은 "아무리 서울대를 나왔더라도 연대에 가는데 저게 뭐냐"라 했고 이정민 역시 "예의가 없다"라고 타박했다.

엄지인은 "벗어!"라 했지만 두꺼운 옷 안에는 서울대 티셔츠를 또 입고 있었다. 엄지인은 "여기서 그 옷은 진짜 부끄러운 옷이다"라 했지만 김진웅은 "이 건 제 영혼이다. 저는 다른 대학 붙어도 안가고 삼수를 했다"라며 자부심을 보였다.


연세대 김태희, KBS 아나운서 합격했다..엄지인, 미모의 학창시절 공개
'누가 더 튀는 후배였냐'는 질문에 전현무는 "저는 저 정도로 눈치없진 않았죠?"라 물었지만 이정민은 "전현무씨요? 전현무는 역대급이었다"라고 폭로했다.

엄지인은 "여기 이 백양로에 추억이 많다. 많은 사람들이 연락처도 물어보고, 많은 남자들을 울렸다"라 자랑했다. 김진웅은 "선배가 많이 우신 거 아니냐"고 갸우뚱 했다.

엄지인은 "내가 연대 김태희였다"라 했고 전현무는 "김태희 아니고 김대희 아니냐. 김대희 형이랑 닮았다"고 놀렸다.


뒤이어 엄지인의 대학생 시절 사진이 공개됐다. 김태희와 비교 사진에 박명수는 "북에서 오신 분 아니냐"라 했고 이순실 역시 "북한의 망책(정보망이나 간첩망의 우두머리) 같다"라고 농담했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

2.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

3.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

4.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

연예 많이본뉴스
1.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

2.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

3.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

4.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.