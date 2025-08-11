트와이스 사나, 지드래곤 ♥럽스타에 입열었다.."입 간질간질했지만, 한달…

스포츠조선

기사입력 2025-08-11 10:25


[스포츠조선 김소희 기자]그룹 트와이스 사나가 지드래곤과의 열애설에 대해 뒤늦게 입을 열었다.

최근 유튜브 채널 '사나의 냉터뷰'에는 '"얘기해도 되는지 모르겠는데..슌" 사나의 말 못한 이야기 대방출..! l EP.18 트와이스(TWICE) 사나 편'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

해당 영상에서 사나는 지드래곤과 덱스가 함께 출연했던 날을 떠올리며 "그날도 진짜 추억이었다. 급하게 모이자고 해서 '하나, 둘, 셋!' 하고 뭉친 느낌이었다"며 "'냉터뷰'가 아니었다면 절대 모일 수 없었던 조합"이라고 말했다.

이어 그는 "이 얘기를 해도 될지 모르겠지만…"이라며 조심스럽게 과거 지드래곤과의 열애설에 대해 언급했다.


사나는 "(지드래곤이) SNS 스토리에 제 계정이 올라왔다. 멤버들은 지드래곤이 '냉터뷰'에 나온 걸 안다. 근데 녹화를 하고 며칠 안 되고 나서여서 '냉터뷰' 나왔다고 말할 수가 없었다"며 "입이 간질간질했다. 한 달 동안 기다려야 했다"고 당시를 회상했다.

또한 그는 "그래도 여러분께 새로운 조합을 보여드릴 수 있어서 좋았던 것 같다"며 소감을 전했다.

앞서 지드래곤은 지난 4월, 콜드플레이 내한공연을 관람한 뒤 자신의 SNS에 인증샷을 게재하며 사나의 계정을 태그해 열애설에 휘말린 바 있다. 두 사람의 친분이 외부에 알려지지 않았던 만큼, 팬들의 관심이 집중됐다.

이후 지드래곤이 '냉터뷰'에 출연했고, 당시 트와이스가 콜드플레이 공연의 스페셜 게스트로 참여했다는 사실이 알려지며, 두 사람의 관계는 단순한 친분으로 정리됐다.


당시 지드래곤의 소속사 갤럭시코퍼레이션 측은 "4월 14일 유튜브 웹예능 '덱스와 사나의 냉터뷰' 촬영을 진행했고, 4월 22일 콜드플레이 내한공연을 관람했다"며 "해당 태그는 촬영 직후 자연스럽게 표현된 친근함의 표시일 뿐"이라고 열애설을 부인했다.

이어 "초기 해명을 하지 않았던 이유는, 프로그램 출연 사실이 자칫 스포일러가 될 수 있다고 판단했기 때문"이라고 덧붙였다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

