토론토영화제 韓영화 유일 공식 초청 '세계의 주인' 10월 개봉 확정[공…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 제50회 토론토국제영화제 경쟁 부문인 플랫폼(Platform) 부문에 한국영화 최초이자 유일한 작품으로 공식 초청된 영화 '세계의 주인'(윤가은 감독, 세모시·볼미디어 제작)이 오는 10월 국내 개봉을 확정 지으며 메인 포스터를 공개했다.
이처럼 어디로 튈지 모르는 미스터리한 주인과 그 주변을 둘러싼 장미꽃, 가시 등은 주인의 세계가 어떤 것들로 이뤄져 있을지 호기심을 자극한다. 또한, 꽃 사이사이 얼음에 갇힌 장미꽃과 사과는 그 자체로 의미심장한 상징처럼 다가와 이면에 숨어 있을 이야기에 대한 기대를 모은다.
주인 역을 맡은 신예 배우 서수빈 역시 눈길을 끈다. 서수빈은 '콩나물' 김수안, '우리들' 최수인 등 보석 같은 신인 배우를 발굴하는 선구안으로 관객과 평단으로부터 찬사를 끌어냈던 윤가은 감독이 발굴한 배우로, 토론토영화제를 통해 데뷔전을 치르게 됐다.
'세계의 주인'은 어디로 튈지 모르는 18세 여고생이 홧김에 질러버린 한 마디에 모두의 세계가 흔들리기 시작하는 이야기를 그린 작품이다. 서수빈, 장혜진, 김정식, 강채윤, 이재희, 김예창 등이 출연했고 '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 10월 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com