정지훈·김고은까지 떴다…‘이상입니다’ 이상이, 첫 팬미팅 120분 꽉 채…

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이상이가 생애 첫 팬미팅을 '만능 상이'의 매력으로 물들였다.
입학식 축사 후 이상이는 2008년 UCC 콘테스트 출품작이었던 '레이니즘' 댄스 커버를 완벽 재연하며 분위기를 끌어올렸다. 완벽한 슈트핏과 절도 있는 안무에 현장은 함성으로 가득찼다. 동아리 탐방 코너에서는 부캐 '이상일'로 변신해 직접 기른 몬스테라를 옮겨 심었고 '이상삼'으로는 기타 동아리장이 되어 수준급 기타 연주와 감미로운 8곡의 노래를 선사했다. 난타·봉산탈춤 동아리장 '이상사'로서는 탄탄한 피지컬과 섬세한 춤선을 동시에 보여주며 무대를 장악했다. 이어 사자보이즈의 '소다팝' 챌린지를 완곡으로 소화해 팬들의 환호를 받았다.
게스트들의 지원사격도 빛났다. 1회차에는 가수 겸 배우 정지훈이 등장해 '레이니즘' 합동 무대를 꾸몄고, 2회차에는 배우 김고은이 등장해 절친 케미를 발산했다. 깜짝 토크와 축전 영상까지 더해진 팬미팅은 그야말로 '상이 월드'였다.
팬들의 눈을 바라보며 노래를 부른 그는 "첫 팬미팅에 와주신 모든 팬분들께 진심으로 감사드린다. 매년 재입학해주셨으면 좋겠다"라는 소감을 전했다.
