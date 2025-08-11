스포츠조선

송해나, 비키니톱에 드러난 뼈말라 몸매…"이렇게 먹어도 살 안쪄?"

기사입력 2025-08-11 11:01


[스포츠조선 고재완 기자] 모델 송해나가 '뼈말라' 몸매를 자랑했다.

송해나는 10일 자신의 개인 계정에 '어푸어푸'라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 송해나는 이국적인 해변에서 즐거운 한때를 보내고 있는 모습. 사진 속 송해나는 오랜지 컬러의 브라톱과 와이드 팬츠로 패션 센스를 자랑하고 있다. 특히 드러난 11자 복근과 마른 몸매가 시선을 강탈한다. 함께한 먹음직서러워 보이는 음식과 쇄골에 새겨진 별모양 타투도 눈길을 끈다.

한편 송해나는 최근 ENA·SBS PLUS '나는 SOLO' MC를 맡고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com




연예 많이본뉴스
1.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

2.

정은혜♥조영남, 2세 계획 두고 가족과 논쟁 "2세 케어, 가족 몫 될 것" ('동상이몽2')

3.

김동영♥김예은, 결국 방송용 '썸'이었나..."두 달 동안 5번 만나" ('조선의 사랑꾼')

4.

신은경 "힘들었던 시절, 박원숙이 현금 봉투 건네…인생 터닝포인트 찾았다"(같이 삽시다

5.

이재훈, 방송서 사라지더니 카페로 대박 "개그맨 시절보다 좋아요”

스포츠 많이본뉴스
1.

"전성기 손흥민 보는 듯했다" 토트넘 팬들도 열광…"수비말고, 공격만 시켜" 영국도 MLS 몰입

2.

차갑게 식어버린 방망이, 연패 없던 롯데 충격 3연패...갈림길에 섰다, 자칫하면 지옥의 5강 싸움에

3.

"충격!" 토트넘, 손흥민 결별하고 '주급 26만 8000파운드' 수비수 영입 정조준…'이적료 4300만 파운드'

4.

'41호포 폭발, NL 공동 선두' 오타니, 그런데 현지 중계진도 지적한 '무리한 도루와 9회 만루서 헛스윙 삼진'

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

