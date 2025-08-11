샤이니 키 "신곡 '헌터'인데…'케이팝 데몬 헌터스' 나와서 놀랐다"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니 키가 앨범명에 만족감을 드러냈다.
이번 신보에는 '나'와 '자아'에 대한 키의 다양한 이야기가 전반에 담겼다. 무엇보다 공교롭게도 앨범명과 타이틀곡명이 '헌터'라, 최근 화제작 '케이팝 데몬 헌터스'를 떠올리기도 한다.
키 역시 "넷플릭스에서 '케이팝 데몬 헌터스'가 나올지 몰랐다. 뮤직비디오 다 찍으니, 그 작품이 나와서 '헌터?'라고 했다. 또 '골든' 챌린지가 유행하는데, 저도 고음이 있다. 지금 헌터라는 워딩이 익숙해졌을 때, 이게 나와서 좋은 것 같다"고 만족감을 표했다.
'헌터'는 상대에게 집착하는 '나'와 상대방과의 복잡한 관계에서 느끼는 '고통 속 환희'를 풀어낸 가사와 키의 다이내믹한 보컬이 만나 곡의 드라마틱한 매력을 배가할 예정이다.
키는 "처음에는 '밝나?' 싶었는데, 그게 묘한 포인트가 될 것 같았다"라며 "처음에 녹음실에서 데모 들었을 때부터 하고 싶은 거 해야겠다는 생각이 들었다. 켄지 작가님이 맞는 가사를 써주셨다. 원래는 '네 번호가 알고 싶어' 같은 느낌이었는데, 확 바꾸고 싶더라"고 말했다.
뮤직비디오는 앞서 공개된 트레일러의 키가 '또 다른 나'인 '헌터'와 마주한 내용과 연결되며, 키의 존재를 대체하려는 '헌터'와 스스로를 지키고자 '헌터'에게 맞서는 키의 기묘하고 예측불가한 스토리를 긴장감 가득한 스릴러 영화처럼 담아 뜨거운 호응이 기대된다.
키의 정규 3집 '헌터'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com