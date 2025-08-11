신은경, '장애 1급' 子→채무 논란까지 힘든 시간.."박원숙이 돈 쥐어…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신은경이 과거 박원숙에게 큰 도움을 받았다고 털어놨다.
11일 방송된 KBS 2TV '박원숙의 같이 삽시다'에는 신은경이 깜짝 손님으로 등장했다.
당시 18세였다는 신은경은 "다른 사람한테 말도 못 붙일 정도로 되게 내성적인데 선생님은 상대를 다 편하게 해주셨다. 그런 얘기를 스스럼없이 했다는 게 후배들을 배려해 주셨다는 거다. 빛과 같은 분"이라며 존경심을 드러냈다.
특히 신은경은 박원숙에게 고마움을 전하기도 했다. 그는 "40대에 들어서 너무 힘든 일을 겪을 때 선생님이 나한테 전화해서 잠깐 오라고 해서 자택으로 찾아갔더니 '네가 방송에서 한 이야기도 들었고, 주위에서도 들었다. 많이 힘든데 네가 열심히 살려고 하는 거 같더라. 긴말 뭐가 필요하겠냐. 도와주겠다'고 하시더니 내 손을 붙잡고 현금 인출기에 가서 몇백만 원을 손에 쥐여주셨다"고 말해 놀라움을 자아냈다.
박원숙은 당시 여러 방송을 통해 신은경이 복잡하게 얽힌 채무 관계부터 뇌수종에 거인증까지 앓으며 장애 1급 판정을 받은 아픈 아들, 성형 논란 등으로 인해 힘든 시간을 보내고 있다는 걸 알고 가슴이 아팠다고. 그는 "전화번호도 따로 없어서 연기자 노동조합을 통해서 알아봤다"며 "내가 아마 그 어려움을 알아서 그랬던 거 같다"고 털어놨다.
이에 신은경은 "그때 선생님이 '내가 살아오면서 가장 힘들었던 때가 있었는데 그때가 생각나서 전화한 거다'라고 하셨다. 그때 내 주변에 그런 사람이 아무도 없었는데 선생님 딱 한 분이 그렇게 해주셨다. 평생 잊을 수 없다"며 고마워했다.
새로운 전환점을 찾고자 박원숙을 만나러 왔다는 신은경은 "'더 잘돼서 찾아뵈려고 했는데 안 되겠더라. 이러다가 나이가 들어서 후회할 거 같아서 일단 찾아뵙기로 했다. 또한 여기 프로그램에 왔다가 잘되면 기분 좋다고 하시는 것처럼 그렇게 되면 얼마나 좋을까라는 생각도 들었다"고 말했다. 그러면서 "십수 년 전에 그 아이를 도와주신 게 결코 헛되지 않도록 하겠다. 아직 끝이 안 났다. 끝까지 가봐야 하지 않겠냐"며 웃었다.
박원숙은 "(나도 어려웠던 시절이 있었기 때문에) 정말 따뜻한 마음을 진정으로 주고 싶었다"며 "신은경과 드라마 같이할 때 이런 저런 선물들을 많이 받았다. 그래서 '얘가 마음을 갚는구나' 싶었다. 그걸로 다 받았다고 생각했는데 너무 고마워하니까 송구스러웠다"며 미소 지었다.
