스포츠조선

[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '악마가 이사왔다'(종합)

기사입력 2025-08-13 06:35


[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '…
사진 제공=CJ ENM
[스포츠조선 안소윤 기자] "'엑시트'는 제 데뷔 앨범, '악마가 이사왔다'는 두 번째 싱글 같아요."

이상근 감독(47)이 영화 '악마가 이사왔다'로 6년 만에 다시 여름 극장가 흥행 대전에 뛰어들었다.

13일 개봉하는 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 이상근 감독이 메가폰을 잡았다. 최근 스포츠조선과 만난 이 감독은 "영화 개봉을 앞두고 너무 설레서 잠을 잘 못 잤다"며 "후반 작업 끝까지 함께했던 팀원들에게 고맙더라. 영화가 개봉하고 나면 결과(스코어)를 지켜보고 맛있는 걸 사줘야할 것 같다"고 소감을 전했다.


[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '…
영화 '악마가 이사왔다' 비하인드 스틸. 사진 제공=CJ ENM
'악마가 이사왔다'는 '두시의 데이트'라는 가제로부터 출발한 작품이다. 이 감독은 "14년도 7월 초에 시나리오를 쓰기 시작했다. 고등학생들이 공부하는 공간에서 한 달 만에 초고 작업을 끝냈다. 당시 다른 감독들은 다 데뷔하고, 저만 데뷔를 못한 상태였기 때문에 감정이 안 좋았지만 열심히 썼다"고 말했다.

데뷔는 비교적 늦었지만, 2019년 개봉한 영화 '엑시트'로 누적 관객수 942만 명을 기록하며 화려한 스포트라이트를 받았다. 이에 그는 "'악마가 이사왔다'보다 '엑시트'가 세상 밖으로 먼저 나오게 됐다. 제작사 외유내강에서 ('엑시트'는) 신인 감독이라는 위험성을 안고 가야 해서 쉽지 않지만, 그만큼 신선해서 신인 감독을 소개하는 프로젝트로 가면 좋겠다고 제안해주셨다"며 "'엑시트' 이후 갑작스럽게 코로나19가 닥쳤고, 2020년 이후 어떤 작품을 개봉하는 게 좋을지 컴퓨터 폴더를 뒤지다가 '두시의 데이트'가 눈에 띄었다. 근데 제가 기억하던 시나리오와는 느낌이 완전히 달랐다. 보자마자 시나리오가 왜 채택이 안됐는지, 바로 알겠더라(웃음). 영화를 좀 더 좋아했던 풋풋함과 정제되지 않은 날 것의 느낌이 강했다. 아이디어는 최대한 유지하되 처음부터 시나리오를 다시 썼다. 등장인물의 이름 빼고 작품 제목부터 스토리를 싹 다 바꿨다"고 설명했다.


[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '…
영화 '악마가 이사왔다' 스틸. 사진 제공=CJ ENM
임윤아와는 '엑시트'에 이어 '악마가 이사왔다'로 재회해 관객들의 기대감을 높였다. 이 감독은 "살면서 좋은 기억으로 남은 사람은 술 약속을 잡을 때 또 잡게 되지 않나. 윤아 씨하고는 '엑시트' 촬영 당시 좋은 기억이 많았다. 영화 현장이 되게 지치고 힘든데, 좋은 사람들과 또 좋은 결과를 내고 싶다는 생각이 들었다. 마음 한켠으론 '윤아 씨가 '엑시트' 잘 됐으니까, 또 함께 해주지 않을까?'하는 기대감도 있었다. 일단 그 상태에서 말은 안한 채로 윤아 씨를 생각하면서 시나리오를 썼는데, 감사하게도 흔쾌히 승낙해줬다"고 전했다.

'엑시트'의 또 다른 흥행 주역 조정석과는 올여름 극장가에서 흥행 대결을 펼치게 됐다. 조정석이 출연한 영화 '좀비딸'은 개봉 7일 만에 손익분기점을 돌파하며 흥행 가도를 달리고 있다. 이 감독은 "정석 씨와 외유내강 창립 20주년 기념 '엑시트' 스페셜 GV(관객과의 대화)에서 만났다. 당시 영화 관계자들 사이에서는 '좀비딸'이 잘 될 거라는 기대감이 이미 퍼져 있던 상태였다. '좀비딸'이 흥행하면 영화적 체험 기회가 더 높아질 거고, 그 기회가 우리 영화에도 이어졌으면 하는 바람이 있었다"며 "사실 '조정석 주연, 세 글자 영화 제목, 7월 30일 개봉'은 흥행 불패 조합 아닌가. 이걸 정석 씨한테 말하니까, 이미 다 알고 있더라(웃음). '좀비딸'의 흥행 기운이 '악마가 이사왔다'에도 잘 전달됐으면 좋겠다. 저희도 열심히 달리고 싶다"고 소망했다.


[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '…
영화 '악마가 이사왔다' 스틸. 사진 제공=CJ ENM
첫 번째 작업을 함께한 안보현을 향한 극찬도 아끼지 않았다. 앞서 이 감독은 최근 열린 언론 시사회에서 "보현 씨는 나랑 MBTI가 같고, 공통점이 많다"고 밝힌 바 있다. 안보현 역시 이 감독을 보며 캐릭터를 연구했다고 언급했다. 이 감독은 "촬영 당시 윤아 씨가 MBTI 맹신론자였다. 저도 유행에 휩쓸리지 않는다고 하면서, 궁금해서 집에 와서 해봤는데 정말 다 맞더라. 제 MBTI가 INFJ인데, 보현 씨도 저와 똑같았다. 처음 보현 씨를 봤을 땐, 너무 커서 '세상에 이런 인간이 있나' 싶을 정도로 놀라웠다. 마치 알파메일 같은 느낌이 들었다. 만약 저에게 다시 태어날 수 있는 기회가 생긴다면, 저렇게(안보현처럼) 태어났으면 좋겠다는 생각이 들었다(웃음). 다행히도 보현 씨에게 길구라는 캐릭터의 삶과 감정에 대해 설명했을 때, 쉽게 잘 이해하더라. 보현 씨의 내면에 파이터가 있을 줄 알았는데, 웬 고양이 한 마리가 있었다"고 웃으며 말했다.


[SC인터뷰] "'엑시트' 흥행 영광 다시"…이상근 감독의 싱글 2집 '…
사진 제공=CJ ENM

당초 길구 역에는 배우 김선호가 물망에 올랐으나, 2021년 불거진 그의 사생활 논란으로 인해 캐스팅 교체 이슈가 발생했다. 이후 안보현이 최종 합류하면서 캐스팅이 마무리됐다. 이 감독은 "처음엔 길구 캐릭터가 명확하게 잘 안 떠올랐다. 순수하면서도 순정 가득한 만화 캐릭터 이미지가 떠올랐는데, 정확히 사람으론 안 떠오르더라. 왠지 제가 생각한 것과 완전히 다른 사람을 캐스팅하는 것이 좋겠다는 생각이 들었다. 그런 배우가 누가 있을지 검색을 많이 해봤는데, 보현 씨가 딱 떠올랐다. 마초적이고 굵직한 비주얼이어서 반전 매력을 한 번 끄집어 내보고 싶었다"고 전했다.

이어 아라 역을 맡은 주현영에 대해선 "캐스팅 당시 현영 씨는 'SNL 코리아'의 MZ 오피스 코너로 이미 핫한 상태였다. 이 친구가 코미디 연기를 너무 잘하더라. 일단 코미디 연기를 잘하려면, 관찰력이 뛰어나야 한다"며 "제가 예전부터 코미디 연기를 잘하는 배우를 향한 존경심을 갖고 있었는데, 이번에도 현영 씨를 보면서 '이 사람은 뭘 해도 잘할 거다'라는 믿음이 있었다"고 말했다.

끝으로 이 감독은 데뷔작인 '엑시트'가 큰 흥행 성과를 거둔 만큼, '악마가 이사왔다' 개봉을 앞두고 부담감을 털어놨다. 그는 "영화를 편집하면서 한 500번 넘게 본 것 같다. 장면 장면마다 그리라고 하면 그릴 수 있을 정도로 다 외우고 있다. 지금은 작품에 너무 많이 개입된 상태여서 객관적인 판단이 잘 안 된다. 관객들이 영화를 봐주신 후에 차분하게 볼 수 있을 것 같다"고 밝혔다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

연예 많이본뉴스
1.

조혜련, 성접대 루머에 억울 "나보고 포주라고…말도 안 되는 얘기" ('신여성')

2.

황혜영, '100억 쇼핑몰' 휴식 중 금테크 대박났다..."이 맛에 금테크 하지요" ('황혜영이다')

3.

이병헌, ♥이민정 '눈 퉁퉁' 울어도 무심 "이해 못하겠어"

4.

'故김수미 며느리' 서효림, '샤넬·에르메스' 명품 신발 수두룩.."욕 바가지로 먹을 듯"

5.

추성훈, 딸 추사랑 하와이 유학 보낸 보람 있네 "외국 친구들 많아 뽀뽀 받아줘"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사과방송에 더 화가 났지만..." '틱 발언' 피해 문보경에 TJB대전방송 대표이사, 이지완 국장 수원 찾아 직접 사과[수원 현장]

2.

폰세 KBO리그 역사 썼다! 최초 15연승&최소 200K…'김경문 감독 1000승' 한화 2연승→롯데 4연패 [대전 리뷰]

3.

[속보] '방출 0순위' 김민재 상상도 못했던 대반전 가능성...파트너의 맨유행 폭주 '뮌헨 초비상'

4.

'SON 영입' LA FC는 아시아를 품은 것과 다름없다.."韓→美 수출 20%,2년 내 막대한 수익 기대"

5.

이제는 KBO 역사! 최초 15연승&최소 경기 200K 모두 품었다…그러나 "가장 특별했던 기록은"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.