강지섭, JMS 탈교 심경 고백..예수상 그림도 찢었다 "교주와 내통 오…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 강지섭이 기독교복음선교회(JMS) 논란에 대한 심경을 고백했다.
11일 방송된 MBN 개국 30주년 대국민 위로 프로젝트 '오은영 스테이'에서는 강지섭이 출연해 종교 연루 사건에 대해 털어놨다.
강지섭이 2012년 JMS 총재 정명석의 생일에 "인생 멘토 되시는 선생님"이라는 축하 글을 SNS에 올린 사실이 뒤늦게 알려진 것. 또한 2022년 방송된 tvN '프리한 닥터M'에서는 그의 집이 공개됐는데, 내부에 JMS와 관련된 예수상 그림이 포착돼 의혹은 더 증폭됐다.
논란이 커지자, 강지섭은 과거 JMS 신도였음을 인정했으나 "이미 탈교한 상태"라고 밝혔다.
이날 방송에서 강지섭은 "2000년도 대학생 때 아르바이트 하러 가는데 뒤에서 누가 모델 일을 제안했다. 당시 에이전시에 사진도 넣고 있던 때라 모델 에이전시 관련된 건 줄 알았다"며 처음 JMS를 접하게 됐을 당시를 떠올렸다.
그는 "밖에서 두어 번 만났는데 갑자기 성경 공부를 제안하더라. 공부한다고 하니까 호기심에 몇 번 갔는데 처음부터 이상한 점은 있었다"며 "처음부터 예배를 못 드리게 한다. 예배드리기 위해 서른 개 정도의 교육을 들어야만 예배를 드릴 수 있다고 했다. 그리고 찬송을 트로트 개사해서 부른다"고 폭로했다.
이어 "그러다가 (연예계 활동과 함께) 안 나가게 됐다. 그러고 나서 넷플릭스 방송이 공개된 후 언론이 크게 다루고, 영향이 나한테까지 왔다. 나는 안 다닌 지 오래됐기 때문에 상관없다고 생각했는데 예수상 그림 때문에 논란이 생겼다"고 말했다.
강지섭은 "그 단체에 선물 받은 액자였는데 알고 봤더니 교주와 상징적으로 연관된 그림이었다"라며 "더 이상 안 다니니까 정리하려고 옷방에 놔둔 거다. 내가 그 의미를 알았으면 촬영 전에 아예 버리거나 처분했을 거다"라고 해명했다.
그는 "액자가 크니까 (폐기물) 딱지를 붙여서 버려야 하는데 그냥 내놓으니까 (절차 문제로) 뭐라고 해서 다시 들여놨던 거다. 누가 봐도 예수님 액자라서 (교주와) 관련된 건 줄은 몰랐다. 이게 왜 그쪽으로 연관이 됐는지"라고 답답함을 토로했다.
당시 여러 차례 억울함을 호소했지만, 전부 소용이 없었다는 그는 "그때 (예수상) 그림을 찢어서 불에 태우든지 해야 했는데 찢으려고 했는데 그림 소재가 잘 안 찢어지는 소재였다. 화가 나니까 그림 구겨서 게시물 올렸더니 그게 더 큰 파문을 불러왔다. 거짓말이라는 거다. 진짜 버리는 거면 불로 태우거나 가위로 찢었어야 한다고 하더라. 내가 어떤 말을 해도 안 되겠다 싶어서 입을 닫자고 생각했다"고 털어놨다.
강지섭은 이날 방송에서 예수상 그림을 직접 찢어버리며 "더 이상 나 같은 피해자가 없었으면 좋겠다"며 간절한 바람을 드러냈다.
