이경실, '아픈' 박미선 겨냥했나.."허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 이경실이 투병 중인 동생을 위로했다.
이어 이경실은 물김치를 담그는 이유에 대해 "늘 마음에 걸리는 동생에게 전해주려고 한다. 봄에 해준 상추 물김치가 맛있었다고 했는데, 이번엔 수박 물김치를 해줘야지. 사실 수박 물김치는 핑계고, 그냥 네가 보고 싶다"며 동생에 대한 깊은 애정을 표현했다.
이어 "동생아, 잘 견디고 있지? 담그는 내내 네 생각을 하며 기도하고 그랬다. 늘 얘기하지만 많은 사람들이 기도해. 외로워 말고 허망해하지도 말고, 그저 네 몸만 생각해. 잘 치료받고 꼭 완쾌한다는"이라며 위로의 말을 전했다.
|
|
일부 팬들은 "혹시 박미선 님께 드리는 건가요? 맛있게 드시고 꼭 건강하셨으면"이라며 물김치의 주인공이 누구인지 궁금해했다. 이에 이경실은 별다른 말 없이 '좋아요'를 눌러 눈길을 끌었다.
두 사람은 MBC 개그맨으로, 이경실은 1987년, 박미선은 1988년에 데뷔했다. 과거 예능 '세바퀴'와 '여행의 맛' 등 다양한 방송에서 함께 호흡을 맞춘 절친한 사이로 알려졌다.
한편 박미선은 지난 1월부터 건강상의 이유로 모든 방송 활동을 중단한 상태다. 고정 출연 중이던 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰' 하차를 비롯해 개인 유튜브 채널 영상도 올리지 않으며 휴식기를 갖고 있다.
이에 대해 남편 이봉원은 지난 6월 방송된 MBC '라디오스타'에서 "치료 잘 받고, 잘 쉬고 있다. 아내가 38년 동안 한 번도 못 쉬었다"고면서 "이번 기회에 쉬고 있다. 재충전을 하는 것"이라고 박미선의 근황을 전했다.
이날 이봉원은 박미선을 향한 세레나데를 부르기도 했다. 그는 "최근 기타를 배우기 시작했다"면서 직접 준비한 기타를 꺼내들고 김광석의 '어느 60대 노부부의 이야기'를 불렀다. 이봉원의 노래를 들은 출연진들은 "너무 좋았다. 미선 누나가 많이 감동할 것 같다"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.