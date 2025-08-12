권은비, 워터밤 찢고 타이베이 공습…9월 단독 콘서트 '더 레드' 개최

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 권은비가 타이베이에서 첫 단독 콘서트를 개최한다.
'더 레드'는 권은비가 지난 2023년 개최한 단독 콘서트 '퀸(QUEEN)' 이후 약 1년 10개월 만에 개최하는 단독 콘서트로, 오는 23일과 24일 양일간 서울 연세대학교 대강당에서 그 화려한 막을 올린다.
앞서 권은비는 지난해 12월 타이베이에서 첫 단독 팬미팅 '트레저(Treasure)'를 열고 현지 팬들과 만남을 가졌다. 당시 연말 공연에 걸맞은 다채롭고 화려한 무대와 '팬 사랑'이 가득 담긴 이벤트로 팬심을 사로잡은 바 있다.
이 열기에 이어 권은비는 서울과 타이베이에서 차례로 펼쳐질 단독 콘서트 '더 레드'를 통해 또 한번 '퍼포먼스 대가' 타이틀을 증명한다. 공연 타이틀에 걸맞게 불꽃처럼 강렬한 퍼포먼스와 태양처럼 뜨거운 보이스로 무대 위 모든 순간을 붉게 물들이며 팬들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선물할 예정이다.
권은비의 타이베이 첫 단독 콘서트 '더 레드'는 오는 9월 20일 레거시 맥스(Legacy MAX)에서 펼쳐지며, 16일부터 ibon을 통해 예매가 가능하다.
