스포츠조선

윤은혜, 사이버대학 진학 이유 "할 수있는 최선의 선택, 대학원으로 갈증 해소"

기사입력 2025-08-12 10:35


윤은혜, 사이버대학 진학 이유 "할 수있는 최선의 선택, 대학원으로 갈증…

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 윤은혜가 수능을 앞둔 고3 팬에게 따뜻한 위로의 말을 전했다.

11일 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'에는 '윤은혜의 잠 못드는 밤에 | ep.1 작심삼일도 괜찮아'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

해당 영상에서 윤은혜는 구독자들의 고민 사연을 읽고 진심 어린 조언과 위로를 건넸다.

윤은혜는 "제가 저녁마다 고민이 많다. 그래서 잠을 잘 못 잘 때도 많다"면서 "누군가에게 털어놓는 것만으로도 마음도 후련해지고잠이 올 때가 있지 않냐. 오늘 밤, 수다 친구가 되어주겠다"고 말문을 열었다.

윤은혜는 구독자의 사연을 천천히 읽어가기 시작했다. 특히 자신을 고3이라고 밝힌 한 팬은 "취업을 어디로 해야할지 고민이다"라고 털어놨다.


윤은혜, 사이버대학 진학 이유 "할 수있는 최선의 선택, 대학원으로 갈증…
이에 윤은혜는 "그때가 고민이 많아진다. 없던 생각도, 없던 고민도 많아지며 불안해지는 시기인 것 같다"고 공감했다.

이어 "저 같은 경우에는 학교를 충실히 다닐 상황이 아니었다. 출석 도장만 찍고 온 것 같다. 내가 할 수 있는 안에서 최선을 다하긴 했다"면서 "수능도 제가 공부한 거 안에서 잘 봤는데도 불구하고, 수시를 넣어보지도 못 했다. 주변 친구들보다 좋은 환경이었는데도 아무 데도 넣지 못 했다"고 이야기 했다.

그러면서 "어차피 제대로 학교 다니지 못 할 거면 제가 최선을 다 할 수 있는 학교가 좋겠다 싶었다. 그래서 사이버 대학 가는 게 제 안의 마음이 어렵지는 않았던 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.


다만 윤은혜는 이후에도 학업에 대한 갈증이 남아 결국 중앙대학교 대학원에 진학했다고 밝혔다. 그는 "나중에 몰랐던 목마름이 생겨 공부를 다시 시작하게 됐다"며 "누구나 겪는 힘듦이 조금씩 다를 뿐, 그 시기가 가장 힘들게 느껴질 수 있다. 내일부터는 더 좋은 일들이 가득하길 바란다"고 따뜻하게 응원했다.

한편 윤은혜는 1997년 16살이라는 어린 나이에 그룹 베이비복스로 데뷔했다.

경희사이버대학교 관광레저경영학과와 중앙대학교 첨단영상대학원 영상학과를 졸업했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.