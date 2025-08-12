스포츠조선

한식CEO 홍진경, 류수영 견제 “김치·만두 건들지 마”

기사입력 2025-08-12 10:37


[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 집밥 마스터로 떠오른 '어남선생' 류수영이 한식 사업 제안이 쏟아지고 있는 근황을 밝힌다.

오는 목요일(14일) 방송 예정인 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 최근 자신만의 레시피를 담은 요리책을 출간해 베스트셀러 작가 반열에 오른 배우 류수영이 출격한다.

이날 방송에서 배우 류수영은 집밥 레시피 마스터 '어남선생'이 된 계기가 아내 덕분이라고 밝히며 아내 박하선을 향한 사랑을 드러낸다. 류수영이 요리 프로그램인 <편스토랑> 섭외를 받고 고민할 당시, 아내 박하선이 적극적으로 출연을 권유한 덕에 <편스토랑> '어남선생'으로 거듭날 수 있게 되었다고. 아내 덕에 '어남선생'이 되어 레시피북까지 출간한 류수영은 레시피북이 출간 직후 베스트셀러 1위에 올라 출간 한 달 만에 11쇄 중쇄에 돌입했다는 소식을 수줍게 전하기도. 레시피북 대박 소식에 옥탑방 MC들은 곧바로 인세 수익 계산에 돌입, 류수영의 수입을 가늠하다 입을 다물지 못했다는 후문. '어남선생' 류수영의 레시피북을 본 박하선의 반응에도 관심이 쏠리는데. 류수영이 전한 아내 박하선의 반응은 어땠을지, 본 방송을 통해 공개될 예정.

이어 류수영은 요즘 한식 관련 사업 제안을 많이 받고 있다고 고백해 김치 사업 CEO 홍진경을 긴장하게 한다. 간단한 집밥 레시피와 시청자의 마음을 꿰뚫는 깨알 꿀팁들로 한국을 넘어 미국에서도 인정받을 만큼 한식 권위자가 된 류수영. '류수영 레시피', '어남선생 레시피' 영상이 합산 3억 뷰를 돌파하면서, 류수영에게 한식 사업 제안도 폭발적으로 들어오고 있다고. '사업을 시작하는 것에 주저하는 편'이라고 밝힌 류수영은 "아내 박하선이 하라고 하면 (사업을) 하겠다. 하게 된다면 (진경) 누나에게 많이 물어볼 것"이라며 너스레를 떨었다. 이에 홍진경은 "김치와 만두 사업은 건들지 마라"라며 견제 모드에 돌입했다고. 홍진경이 견제할 정도로 한식의 대가로 거듭나고 있는 '어남선생' 류수영의 일상은 이번 주 목요일 저녁 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 공개된다.

