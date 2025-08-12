[SC현장] "'좀비딸' 흥행 이어가고파"…'살인자 리포트' 조여정x정성…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 조여정과 정성일이 올가을 밀실 스릴러로 관객들과 만난다.
조여정과 정성일을 캐스팅하게 된 이유도 전했다. 조 감독은 "두 배우를 캐스팅하면서 평면적인 인물로 그리고 싶지 않았다. 한 명은 선한 모습이 있고, 또 한 명은 악한 모습이 있는 비유의 차이일 뿐이지, 둘 다 인간적인 면모를 가지고 있으면 좋겠다고 생각했다"며 "그런 점에서 백선주는 조여정 씨, 이영훈은 정성일 씨와 정확하게 부합한다. 영화를 보시면 아시겠지만, 두 인물 중 누가 선이고 악인지에 대한 결정은 관객들이 스스로 결정을 내리게 될 것"이라고 밝혀 기대감을 끌어올렸다.
그럼에도 작품에 참여하게 된 이유에 대해 "'감독님이 나라는 배우를 믿고 책을 주신 이유가 뭘까' 고민해 봤다. 그리고 그 믿음에 보답하고 싶었다. 정성일 씨와는 전작 '99억의 여자'에서 짧게 호흡을 맞춘 적 있었는데 그 기억이 참 좋았다. 만약 함께 한다면 서로 믿고 의지하면서 촬영할 수 있겠더라. 촬영이 끝나고 나서도 '도전해 보고 모험해 보길 잘했다'는 생각이 들었다"고 만족감을 표했다.
조여정과는 KBS2 드라마 '99억의 여자'에 이어 '살인자 리포트'로 재회했다. 정성일은 "그때 조여정 씨가 '기생충'으로 모든 상을 휩쓸고 계실 때였다. 항상 현장에서 뵐 때마다 오랜만에 만난 사이처럼 반갑게 맞아주셔서 고마웠다. 이번 작품도 같이 하게 됐다는 걸 듣고 기대했는데, 촬영하면서 많은 도움을 받았다. (배우로서의) 자세, 연기뿐만 아니라, 최근 개봉한 '좀비딸' 흥행하는 걸 보면서 '역시 같이 하길 잘했다'고 생각했다(웃음)"며 "현장에서도 '조 선생님'이라고 불렀다"고 너스레를 떨었다.
조여정은 "배우로서 그저 감사하단 생각 밖에 안 든다. 사실 '좀비딸'도 굉장한 도전이었는데, 전혀 다른 매력의 장르인 '살인자 리포트'를 보여드리게 돼 기쁘다"며 "관객들이 흥미롭게 봐주셨으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
'살인자 리포트'를 통해 첫 상업영화 주연으로 나선 정성일도 "상상도 못 한 일이고, 가문의 영광이다. 이제 죽어도 여한이 없다(웃음). 저에게는 너무나 큰 부담이긴 하나, 최선을 다해 후회 없이 하고 싶었다. 이렇게 좋은 배우들과 함께할 수 있다는 것만으로도 감사하다"고 진심 어린 소감을 전했다. 이어 목표 스코어가 있는지 묻자, 정성일은 "'좀비딸'의 기세를 이어가고 싶다. 제가 출연한 영화여서가 아니라 자신 있다"고 웃으며 답했다.
