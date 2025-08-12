이런 아이브 처음…안유진→장원영, 블랙 카리스마 장착

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 아이브가 확 달라졌다.
이어 장원영은 슬리브리스 스타일의 톱에 긴 생머리로 절제된 아름다움을 표현했다. 마지막으로 리즈는 의자에 기대거나 포토제닉한 포즈를 통해 보는 이들의 시선을 사로잡았고, 이서는 헤드 스카프를 완벽하게 소화해 내며 도발적이면서도 이국적인 무드를 완성했다.
단체 트레일러 포토에서는 여섯 멤버가 각자의 개성을 살린 포즈와 표정으로 눈 호강을 선사했다. 6인 6색 '센터 비주얼'과 함께 색다른 모습으로 재해석된 '이블 큐피드' 아이브의 모습은 오는 25일 컴백에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
오는 25일 발매되는 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'은 그 정점에서 또 한 번 확장된 세계를 제시하는 앨범이다. 아이브는 타이틀곡 'XOXZ'를 비롯한 신보 수록곡을 통해 예측 가능한 서사에서 벗어나 숨겨 왔던 태도와 입체적인 정체성을 꺼내 보이며 2025년 한 해를 접수할 새로운 플레이리스트를 선보일 예정이다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com