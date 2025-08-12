'생활고 고백' 정가은 "반지하 살다 지상 원룸으로 이사, 사람은 빛 보…

|
[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 정가은이 어려웠던 무명시절을 떠올렸다.
11일 '원더가은_정가은' 채널에는 '후진이 뭐에용? 직진밖에 모르는 MZ 손님의 풀악셀 마라맛 토크ㅋㅋㅋ'라는 제목의 영상이 게재됐다.
정가은은 당시 홈쇼핑 모델 일을 하며 생계를 꾸렸다면서 "홈쇼핑에 일이 진짜 많았다. 당시 패션 모델들은 런웨이를 걷는 게 아니니 모양 빠진다면서, 홈쇼핑 모델 일을 안 하려고 했다. 난 돈을 벌어야 해서 홈쇼핑 모델로 일을 했고 수입이 괜찮았다"라고 밝혔다.
|
한편 정가은은 1997년 모델로 데뷔했다. 2016년 결혼, 슬하에 딸 한 명을 뒀지만 2018년 이혼했으며 현재 딸을 홀로 양육 중이다. 정가은은 최근 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 "작년 여름에 수입이 많이 없었다. 딸, 딸 친구랑 카페에 갔는데 애들이 조각 케이크를 하나씩 먹고 싶어 했다. 근데 조각 케이크 2개를 못 사주겠더라. 몇 천 원짜리도 선뜻 사주지 못했다"라며 생활고를 고백한 바 있다.
joyjoy90@sportschosun.com