'사야♥' 심형탁 "셋째까지 낳기로 합의…아내는 넷째도 원해"(슈돌)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 심형탁이 첫째 아들 하루를 낳은지 6개월만에 자녀 계획을 공개한다.
그런가 하면, 육아를 시작한 후 강제 1일 1식 중이라고 밝혔던 심형탁은 아들 하루가 깊은 잠에 빠졌다고 확신하자 두 주먹을 불끈 쥐며 본격적으로 한 끼 식사를 준비해 눈길을 끈다. 심형탁은 "하루 한끼를 먹기 때문에 제대로 먹고 싶었다"고 밝힌 후 "오늘 메뉴는 메밀국수와 아주 매운 비빔면이다"라며 생각만해도 군침이 도는 메뉴 선정에 설렘을 드러낸다.
냄비 두개에 각각 비빔면과 메밀국수를 끓이는 심형탁의 모습에 이어 플레이팅에 진심인 모습까지 포착돼 MC들을 놀라게 한다. 심형탁은 전완근에 불끈 힘을 주고 메밀국수에 곁들일 무를 강판에 갈기 시작하고, 삶은 달걀과 오이까지 야무지게 준비하며 플레이팅에 혼을 쏟는다. 하지만 이 모습을 지켜본 MC 안영미는 "저러다 하루 깰 것 같아"라며 조마조마한 눈빛으로 심형탁을 바라봐 긴장감을 자아낸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com