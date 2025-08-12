스포츠조선

'사야♥' 심형탁 "셋째까지 낳기로 합의…아내는 넷째도 원해"(슈돌)

기사입력 2025-08-12 14:38


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 심형탁이 첫째 아들 하루를 낳은지 6개월만에 자녀 계획을 공개한다.

13일 방송하는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 '어느 멋진 여름날' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁이 함께한다.

심형탁은 아들 6개월 하루의 깊잠을 위해 고해가 아닌 새로운 자장가를 선보인다. 특히 심형탁이 자장가를 한 소절 부르자 박수홍, 최지우가 한 목소리로 자장가를 따라 불러 웃음을 터지게 한다. 심형탁이 하루의 깊잠을 위해 선택한 노래는 이상우의 '슬픈 그림 같은 사랑'으로 무려 1988년 공개된 곡. 늦깍이 아빠 심형탁과 박수홍, 늦깍이 엄마 최지우를 대통합 시킨 선곡에 스튜디오를 웃음바다로 변한다고.

그런가 하면, 육아를 시작한 후 강제 1일 1식 중이라고 밝혔던 심형탁은 아들 하루가 깊은 잠에 빠졌다고 확신하자 두 주먹을 불끈 쥐며 본격적으로 한 끼 식사를 준비해 눈길을 끈다. 심형탁은 "하루 한끼를 먹기 때문에 제대로 먹고 싶었다"고 밝힌 후 "오늘 메뉴는 메밀국수와 아주 매운 비빔면이다"라며 생각만해도 군침이 도는 메뉴 선정에 설렘을 드러낸다.

냄비 두개에 각각 비빔면과 메밀국수를 끓이는 심형탁의 모습에 이어 플레이팅에 진심인 모습까지 포착돼 MC들을 놀라게 한다. 심형탁은 전완근에 불끈 힘을 주고 메밀국수에 곁들일 무를 강판에 갈기 시작하고, 삶은 달걀과 오이까지 야무지게 준비하며 플레이팅에 혼을 쏟는다. 하지만 이 모습을 지켜본 MC 안영미는 "저러다 하루 깰 것 같아"라며 조마조마한 눈빛으로 심형탁을 바라봐 긴장감을 자아낸다.

그런가 하면, 심형탁이 하루에 이은 자녀 계획을 깜짝 공개해 스튜디오를 들썩이게 만든다. 심형탁이 "아내와 셋째까지 낳기로 합의를 했다"라고 밝힌 것. 이어 "아내는 넷을 낳길 원했는데 내가 셋으로 줄인 것"이라고 말해 모두를 깜짝 놀라게 만들었다는 후문이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

