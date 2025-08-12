에일리 "남편 ♥최시훈 내 스타일 아니야..결혼 전 1년간 동거" 깜짝 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 가수 에일리가 남편 최시훈과 결혼 과정을 털어놓는다.
이후 에일리는 "사실 남편 최시훈은 내 스타일은 아니었다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이상형과 정반대인 남자를 만나게 되었다는 에일리는 가족들의 강력한 권유로 결혼 전에 남편과 1년을 동거했다고 밝혔다. 심지어 예식장도 3개월 만에 예약하며 "살아보고 안 맞으면 예식장을 취소하려 했다"는 에일리. 연애부터 결혼까지 쿨한 에일리의 사랑 이야기는 방송에서 공개된다.
올해 62살이 된 환갑 솔로 김장훈이 마지막 연애가 언제였는지 기억조차 나지 않는다고 털어놨다. 그는 과거 연애를 할 때 전 여자친구의 흔적을 들켰지만, 사진이 흑백인 탓에 현 여자친구에게 혼나지도 않았다며 "야속한 세월을 실감했다"라고 밝혀 폭소를 자아냈다. 이를 듣던 탁재훈은 김장훈에게 "환갑이 넘으니 임종 직전 수사자 비주얼이다"라고 공격해 녹화 현장을 초토화시켰다.
김장훈, 윤정수, 에일리, 김지유와 돌싱포맨의 대환장 케미는 12일 밤 10시 40분, SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서 확인할 수 있다
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com