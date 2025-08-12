[SCin스타] 표창원 ‘히든아이’ 1주년 인증…“시청자 덕분에 여기까지…

스포츠조선

[스포츠조선 조민정 기자] 표창원이 '히든아이' 1주년을 맞아 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

11일 오후 표창원은 자신의 SNS에 "'히든아이' 1주년, 함께해 주신 시청자 여러분 덕분입니다. 고맙습니다. 더 열심히 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다"라는 글과 함께 인증 사진을 올렸다.

공개된 사진 속에는 '히든아이'의 표창원을 비롯해 함께 프로그램을 이끄는 출연진들이 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 세 사람 모두 단정한 셔츠 차림에 넥타이를 매고 팔짱을 낀 채 여유로운 포즈를 취하며 프로그램의 끈끈한 호흡을 보여줬다.

한편 MBC에브리원 '히든아이'는 사회적 사건과 이슈를 심층 분석하는 시사 프로그램으로 날카로운 통찰과 밀도 있는 토론으로 시청자들의 사랑을 받고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



