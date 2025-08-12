[SC현장] "결혼 후 인생 2막"…'검은 령' 임도화, 'AOA 찬미'…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 임도화가 영화 '검은 령'을 통해 AOA 막내에서 배우로 인생 2막을 열었다.
영화 '검은 령' 언론·배급 시사회가 12일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열렸다. 현장에는 아누팜 트리파티, 임도화(AOA 찬미), 곽수진과 김현준 감독이 참석했다.
'오징어 게임'을 통해 월드스타로 자리매김한 아누팜 트리파티는 '검은 령'으로 처음으로 오컬트 장르에 도전했다. 극 중 비밀스러운 과거를 가진 의문의 남자 아누얏을 연기한 그는 "감독님이 써 주셔서 영화에 참여하게 됐다. 그동안 구마사제나 오컬트물에 참여할 수 있는 기회가 많지 않았는데, 저를 주인공으로 선택해 주셔서 감사하다. 감독님을 만나 캐릭터를 어떻게 구상해야 할지 많은 이야기를 나눴다. 작년에 부천 국제 판타스틱 영화제에서 보고 오늘 극장에서 보니까 뜻깊다. 부족함이 있더라도, 많은 분들이 저희 영화를 사랑해 주셨으면 좋겠다"고 바람을 전했다.
임도화는 스물다섯이 되면 피할 수 없는 죽음의 운명을 맞이하게 되는 수아 역을 맡았다. 그는 "사실 캐릭터 한 명을 표현하는 것도 쉽지 않은데, 1인 2역에 도전할 수 있는 기회를 주셔서 감사한 마음이 컸다"며 "연기하면서 재미없고 일관된 모습만 보여드리게 될까 봐 걱정했는데, 감독님과 테이블 리딩 때 많은 이야기를 나눴다. 또 캐릭터에 대한 디렉션과 힌트를 많이 주셔서 그 부분을 참고해서 만들려고 했다"고 전했다.
지난 6월에는 배우 송의환과 결혼식을 올려 많은 이들의 축하를 받기도 했다. 임도화는 "6월에 결혼해서 유부녀가 됐다"며 "같이 영화를 찍었던 동료들이 결혼식장에 와주셔서 행복한 시간을 보내고 있다. 결혼을 했지만, 앞으로 더 많이 활동하고 안정적이고 행복하게 일을 하고 싶다. 더 많은 곳에서 뵐 수 있도록 노력하겠다"고 포부를 전했다.
앞서 임도화는 2012년 '찬미'라는 이름으로 그룹 AOA로 데뷔해 대중에게 많은 사랑을 받았다. 이후 데뷔 4년 만에 연기자로 전향하며 활발한 배우 활동을 이어가고 있다. 그는 "많은 분들이 제가 성을 바꾸고 개명할 때 반대하셨다. 그럼에도 개명을 하고 싶었던 이유는 제 남은 삶을 책임감 있게 살고 싶어서다. 찬미로 오랫동안 활동하면서 사랑을 받았지만, 이제 그 시간은 저에게 추억이 됐다. 앞으로 걸어나가야 할 길이 있기 때문에 의미 있는 시작을 하고 싶다. (이름 개명을 하고 나서) 굉장히 만족하고 있다. 좋은 작품에서 연기를 보여드릴 수 있도록 책임감을 갖고 임하겠다"고 밝혔다.
배우로 활동 중인 남편 송의환에 대해선 "배우 활동을 하면서 연출도 하고 있다. 제가 대본을 받거나, 오디션을 볼 때마다 남편에게 많은 조언을 구하고 있다. 그런 부분에 있어서는 연애할 때부터 고마웠다. 지금도 오디션을 보러가기 전에 남편과 함께 대본 본석을 한다. 반대로 저는 남편이 오디션을 보러 가기 전 외형적인 부분에 있어서 조언을 건네주는 편"이라고 전했다.
수아의 친구 윤미로 분한 곽수진은 "살가우면서도 친근한 악역 캐릭터이기 때문에 두 얼굴의 경계선을 어떻게 표현해야 할지 고민을 해봤다. 악역 연기가 처음이어서 제 안에 숨어 있던 나쁜 면모를 끌어내보려고 노력했다. 또 '더 글로리' 같은 악역 캐릭터들이 많이 등장하는 작품들을 재밌게 봐서 참고도 하고, 공부도 많이 했다"고 말했다.
